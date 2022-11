Battendo sul tempo la concorrenza, MediaWorld ha lanciato qualche ora fa la propria campagna dedicata al Single’s Day, la giornata che celebra i single in tutto il mondo, con uno sconto del 22% su tantissimi prodotti. Tra quelli piĂą interessanti in offerta troviamo anche gli smartwatch della serie Galaxy Watch di Samsung, sia i modelli Samsung Galaxy Watch5 che i Samsung Galaxy Watch4, con prezzi davvero vantaggiosi.

Sia che vogliate fare un regalo di Natale o che vogliate approfittare delle promozioni per regalarvi uno smartwatch con Wear OS, l’occasione è davvero propizia per un ottimo risparmio sul prezzo di listino. Vediamo nel dettaglio i modelli in promozione e i rispettivi prezzi di vendita di queste offerte MediaWorld.

Samsung Galaxy Watch in offerta su MediaWorld

In offerta, come dicevamo, ci sono sia i modelli della serie Samsung Galaxy Watch5, nella versione base da 40 o 44 millimetri, sia nella versione Pro da 45 millimetri. Chi invece preferisce risparmiare qualche euro può optare per la serie Samsung Galaxy Watch4, con il modello Classic da 42 o 46 millimetri e quello base da 40 o 44 millimetri. Tutte le varianti sono disponibili in diverse colorazioni, tutti con spedizione gratuita e consegna entro la prossima settimana.

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 4

Potrebbe interessarti:Â Migliori smartwatch con e senza Wear OS