Google Pixel 7 è uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo periodo: il meno costoso tra i due modelli di riferimento del colosso di Mountain View è stato apprezzato in primis per la parte estetica e poi lodato per un notevole equilibrio tecnico abbinato ad un prezzo di listino rimasto invariato rispetto al predecessore — in controtendenza rispetto al resto del mercato. Per giunta, quel prezzo di listino già non proibitivo ha già subito una bella sforbiciata grazie a diverse offerte online, come quella resa ora possibile dalla nuova iniziativa promozionale di eBay che permette di sfruttare un coupon del 15%.

Google Pixel 7 in offerta su eBay con coupon del 15%

Prima di passare ai dettagli dell’offerta che ci interessa in maniera specifica, è fondamentale ricapitolare brevemente i tratti essenziali della promozione di eBay, che si concluderà alle ore 23.59 del 16 novembre. Innanzitutto, il codice sconto REGALI22 è valido anche sugli smartphone e permette di ottenere uno sconto del 15% e ci sono dei dettagli da chiarire: la soglia di spesa minima è di 15 euro; lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro. Per ottenere lo sconto basta aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e Condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Nel momento in cui scriviamo, Google Pixel 7 5G può essere acquistato nella colorazione Obsidian Black e nel taglio di memoria base da 128 GB al prezzo di 587,40 euro. Visto il prezzo, l’offerta potrebbe durare poco, per questo motivo ne abbiamo trovata anche una seconda per lo stesso modello, nella stessa versione, a 593,40 euro. In entrambi i casi il prezzo è già scontato con REGALI22, lo smartphone si trova in Italia, viene spedito gratis da venditori con feedback positivi (maggiori dettagli nelle pagine dei prodotti) e c’è la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco i link diretti:

Perché scegliere Google Pixel 7

Ci sono tanti motivi validi per guardare con interesse a Google Pixel 7, a partire dal supporto software diretto da parte di Google, che fa di questi smartphone la massima incarnazione del sistema operativo Android e i primi in assoluto a ricevere tutte le ultime novità — non di rado esclusive. La dotazione tecnica, poi, è di tutto rispetto e comprende: un display gOLED da 6,32 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) e vetro Gorilla Glass Victus, il SoC Google Tensor G2 con chip di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1; una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, accompagnata da una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display. La batteria è da 4355 mAh, con compatibilità con ricarica rapida cablata da 20 W, wireless e wireless inversa e il comparto connettività è completo: 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.1 per la ricarica e il trasferimento di dati. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

