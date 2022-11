Lo sappiamo tutti, noi non parteciperemo ai mondiali di calcio che partiranno il 20 novembre, la Coppa del Mondo farà a meno dell’Italia e probabilmente di molti dei suoi tifosi; ciò nonostante lo zoccolo duro di appassionati calcistici potrebbe voler ugualmente seguire diverse partire del suddetto campionato, per amore dello sport. È proprio qui che Google corre in aiuto degli appassionati con una serie di appositi strumenti, scopriamoli insieme.

Google vuole aiutarvi a seguire i mondiali di calcio

Il colosso di Mountain View ha deciso di introdurre una serie di novità su Ricerca, Maps e Google TV, il cui scopo è aiutare gli appassionati a non perdersi nulla di inerente ai mondiali di calcio.

Cercando il nome della propria squadra e attivando l’apposita campanella in alto a destra, i tifosi avranno la possibilità di ricevere tutta una serie di notifiche per qualsiasi avvenimento riguardi la propria squadra. Saranno disponibili per ogni partita statistiche dettagliate, probabilità di vincita nonché la sequenza temporale degli incontri e, una volta conclusasi la partita di turno, gli utenti avranno accesso a video di riepilogo giornalieri direttamente dalle emittenti ufficiali.

Come già accade con le partite del campionato nostrano, gli utenti Android avranno la possibilità di aggiungere alla home del proprio dispositivo una scorciatoia, con la quale visualizzare in tempo reale il risultato della partita di loro interesse.

Durante le partite, in ricerca Google saranno disponibili dei mini giochi multiplayer, per consentire agli appassionati di “aiutare” la propria squadra mentre competono con altri tifosi: “Persone da tutto il mondo lavoreranno insieme per aiutare la loro squadra a segnare il maggior numero di gol da vincere. Una volta impostata una partita nella vita reale, scegli la tua squadra e collabora con altri fan per segnare il maggior numero di gol virtuali prima che la partita finisca”.

Inoltre per coloro che vogliono seguire le partite in diretta, Big G ha predisposto degli appositi strumenti e parametri di ricerca, cercando infatti “Dove guardare la Coppa del Mondo vicino a me” gli utenti visualizzeranno tutte le strutture che trasmettono live le partite, sia su Ricerca che su Google Maps.

Infine, su Google TV, sarà presente un’apposita sezione dedicata alla Coppa del Mondo 2022 con partite in diretta, momenti salienti e riepiloghi.

