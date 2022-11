Samsung Galaxy Z Flip4 5G e OPPO Reno8 Pro 5G sono due smartphone accomunati da una cura estetica tutt’altro che comune, tuttavia sono modelli molto diversi per formato — il primo è un pieghevole, il secondo no — per target e posizionamento iniziale (con le offerte cambia tutto), col primo che si pone nella fascia premium e il secondo che è più vicino alla fascia medio-alta. A dispetto di queste differenze, oggi li vediamo insieme in quanto la distanza che inizialmente li separava è stata azzerata e addirittura invertita dalla nuova iniziativa promozionale di eBay che permette di sfruttare un coupon del 15%.

Nel caso in cui i seguenti prodotti non dovessero essere di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web (sempre su eBay, abbiamo visto Google Pixel 6a scendere sempre più vicino alla soglia dei 300 euro). Detto questo, torniamo a noi.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G e OPPO Reno8 Pro 5G offerte eBay con coupon del 15%

Prima di passare ai dettagli delle due offerte che ci interessano in maniera specifica, è fondamentale ricapitolare brevemente i tratti essenziali della promozione di eBay, che si concluderà alle ore 23.59 del 16 novembre. Innanzitutto, il codice sconto REGALI22 è valido anche sugli smartphone e permette di ottenere uno sconto del 15% e ci sono dei dettagli da chiarire: la soglia di spesa minima è di 15 euro; lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro. Per ottenere lo sconto basta aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e Condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G era arrivato sul mercato ad agosto a partire da 1.149 euro e già quel prezzo aveva suscitato grande interesse per la vicinanza al listino dei flagship in formato classico, ma le offerte online che hanno visto protagonista questo modello hanno reso quelle cifre un lontano ricordo. Nel momento in cui scriviamo, il modello da 128 GB in colorazione Graphite è in offerta a 694,90 euro e con il coupon di cui sopra scende a soli 644,90 euro. Ecco il link per acquistarlo:

Acquista Samsung Galaxy Z Flip4 5G Graphite 128 GB a 644,90 con REGALI22

Il prodotto si trova in Italia, mette a disposizione la spedizione gratis, viene proposto da un venditore col 99,7% di feedback positivo (maggiori dettagli a questo link) e offre la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

OPPO Reno8 Pro 5G

OPPO Reno8 Pro 5G non ha avuto un calo altrettanto drastico, ma oltre 130 euro in meno rispetto al listino sono comunque un’ottima notizia: con REGALI22, si passa infatti da 715,50 euro (799,99 euro di listino) a 665,50 euro. Ecco il link da utilizzare:

Acquista OPPO Reno8 Pro 5G Glazed Black 256 GB a 665,50 euro con REGALI22

Il prodotto si trova in Italia, mette a disposizione la spedizione gratis, viene proposto da un venditore col 99,6% di feedback positivo (maggiori dettagli a questo link) e offre la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Flip4 e Recensione OPPO Reno8 Pro

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, nel quale vi segnaliamo in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, vi ricordiamo che il Black Friday 2022 e il Cyber Monday 2022 sono alle porte: aggiungete le nostre pagine dedicate ai preferiti per farvi trovare pronti.