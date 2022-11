Con l’obiettivo di migliorare la compatibilità generale del sistema Android, Google sta lavorando al supporto per i formati exFAT e NTFS particolarmente diffusi in ambiente Windows.

Per quanto riguarda il filesystem NTFS, attualmente è necessario ricorrere a soluzioni di terze parti, ma sembra che in futuro questo non sarà più necessario, poiché l’editor di n driver del kernel per NTFS è stato aggiunto in Linux 5.15, quindi probabilmente Google sta lavorando sul supporto NTFS nativo per Android.

Google sta lavorando per introdurre il supporto NTFS nativo su Android

Google ha recentemente aggiunto in SELinux l’utilità ntfsfix per la risoluzione di alcuni problemi comuni relativi al filesystem NTFS, tuttavia Rashman spiega che non è ancora disponibile un’implementazione NTFS funzionale e nemmeno gli aggiornamenti necessari per montare le unità NTFS, strumenti che probabilmente verranno implementati da Google prima o poi.

Recentemente Android 13 è approdato anche su Samsung Galaxy S21, S20 e Note 20, nonché su Sony Xperia 1 IV e Xperia 5 IV.

