Il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il prossimo smartphone top gamma del produttore sudcoreano, un dispositivo del quale sappiamo già parecchio e che, giorno dopo giorno, continua ad essere investito da indiscrezioni che lo avvicinano alla realtà.

Dal punto di vista estetico, nonostante i render a 360° e confronti con il predecessore mostrassero un design parecchio evoluto, sappiamo che lo smartphone sarà caratterizzato da un design più conservativo, leggera evoluzione di quello del Galaxy S22 Ultra, e le presunte cover concordano su questo. Dal punto di vista prestazionale, poi, lo smartphone è quasi certo che Galaxy S23 Ultra punti sulla migliore soluzione Qualcomm disponibile sulla piazza. Infine, a ricevere il più corposo aggiornamento sarà il comparto fotografico, che potrà contare su un sensore da 200 megapixel ma non solo: infatti, sono trapelate nuove indiscrezioni proprio sul comparto fotografico dello smartphone.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe non sorprendere più di tanto

Il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà l’arma del produttore sudcoreano per competere nel settore degli smartphone ultra-premium e dei top camera-phone, uno smartphone che, in base a tutto ciò che sappiamo finora, non dovrebbe stravolgere la sostanza del predecessore Galaxy S22 Ultra ma dovrebbe puntare su un’ottimizzazione generale e sull’aggiornamento di due punti fondamentali come il SoC e il comparto fotografico.

Il SoC dovrebbe essere (con buona probabilità a livello globale) lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, inedita piattaforma che migliorerà ulteriormente quanto di buono fatto dall’attuale Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da tanta RAM e svariate opzioni di spazio di archiviazione.

Per quanto concerne il comparto fotografico, sebbene sia noto già da tempo che Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il primo smartphone del produttore sudcoreano a disporre di un sensore fotografico principale da 200 megapixel (che si è anche già mostrato all’opera), le indiscrezioni trapelate non hanno mai riguardato gli altri sensori che lo compongono; almeno finora.

È il noto leaker Yogesh Brar, tramite un post su Twitter (riportato di seguito), a riportare quale dovrebbe essere la configurazione del comparto fotografico quadruplo del prossimo top gamma premium di casa Samsung e, piccolo spoiler, anche qua è possibile notare un certo grado di conservatività.

So 200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW) On the S23 Ultra should be fun? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2022

Stando a quanto riportato, Samsung Galaxy S23 Ultra potrà contare su un sensore principale da 200 megapixel (probabilmente l’inedito ISOCELL HP2 prodotto dalla stessa Samsung), che prenderà il posto del vecchio sensore da 108 megapixel che ha retto per tre generazioni dal Galaxy S20 Ultra 5G del 2020 al Galaxy S22 Ultra del 2022, e su tre sensori che potrebbero tranquillamente essere gli stessi già presenti sul predecessore: un teleobiettivo periscopico da 10 megapixel per lo zoom ottico 10x, un sensore tele da 10 megapixel per lo zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

Insomma, chi si aspettava aggiornamenti importanti al comparto fotografico potrebbe rimanere deluso. Razionalmente parlando invece, visti i risultati soddisfacenti che consente di ottenere Galaxy S22 Ultra, la situazione non potrebbe essere così malvagia.

La presunta scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra

Dimensioni: 163,4 x 78,1 x 8,8 mm

x x Display: AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate variabile fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Memoria RAM: almeno 8 GB

Spazio di archiviazione: almeno 128 GB

Fotocamera posteriore quadrupla con sensore ToF : Sensore principale da 200 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore Tele da 10 MP (zoom ottico 3x) Teleobiettivo periscopico da 10 MP (zoom ottico 10x)

: Fotocamera anteriore: sensore da 40 MP

Lettore delle impronte digitali: Qualcomm 3D Sonic Max (ultrasonico, sotto al display)

(ultrasonico, sotto al display) Batteria: unità da 5000 mAh Ricarica rapida via cavo a 45 W Ricarica wireless a 15 W Ricarica wireless inversa

Software: One UI 5 basata su Android 13

Quando arriverà il prossimo top gamma premium di casa Samsung?

In base a dei rumor piuttosto recenti, tutti e tre gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S23 potrebbero essere presentati già entro la fine 2022 (si parla del 23 dicembre) per arrivare l’inizio del 2023 (si parla del 6 gennaio): questa mossa consentirebbe al produttore sudcoreano di aumentare il lasso di tempo tra il lancio dei top gamma canonici e il lancio della prossima generazione di smartphone pieghevoli; è quindi probabile che Samsung vada incontro ad una sorta di ristrutturazione del proprio calendario delle presentazioni.

Per quanto concerne i prezzi, basandoci sull’andamento attuale del mercato, risulta difficile pensare che il colosso sudcoreano riesca a mantenere invariati i prezzi dei propri top gamma: qualora Samsung riuscisse in questa impresa, potremmo quasi considerarla come una mezza vittoria.

Infine, in quanto prodotto di punta e primo smartphone a ottenere un sensore fotografico da 200 megapixel, il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà il difficile compito di migliorare le prestazioni fotografiche del predecessore Galaxy S22 Ultra; anche perché, qualora questi rumor venissero confermati, le novità hardware del comparto fotografico si concentrerebbero unicamente sul sensore principale, confermando gli altri sensori presenti la cui resa potrebbe comunque essere ottimizzata via software.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra: ha tutto ciò che cerchi in uno smartphone e Migliori smartphone Samsung: la classifica di questo mese