In occasione del lancio italiano del nuovo Xiaomi 12 Lite 5G avevamo da subito individuato nel prezzo il tallone d’Achille, almeno nella fase iniziale, di questo smartphone medio-gamma che, per forza di cose, andava a scontrarsi, per caratteristiche, con una moltitudine di smartphone già presenti sul mercato, tra cui il predecessore Xiaomi 11 Lite 5G NE, in vendita a un prezzo decisamente più basso e, spesso e volentieri, proposto in offerta.

A metterci una pezza ci pensa eBay che, tramite alcuni venditori affidabili, propone il nuovo medio-gamma della serie numerata di Xiaomi a un prezzo decisamente più conveniente rispetto a quello di listino, in varie colorazioni e in diverse configurazioni di memoria.

Xiaomi 12 Lite 5G è in offerta, su eBay, a un ottimo prezzo

Sempre più frequentemente i produttori di smartphone tendono a sparare alto coi prezzi di lancio dei nuovi smartphone (o dispositivi elettronici in generale), affidandosi a promozioni e al fisiologico calo di prezzo dettato dal tempo.

Per chi avesse fretta o per chi fosse interessato all’acquisto del nuovo Xiaomi 12 Lite 5G, ci pensa eBay a far registrare i primi cali di prezzo veramente significativi, consentendo di risparmiare molti euro rispetto al prezzo di listino che, per il mercato italiano, è di 499,90 euro.

Tramite un venditore affidabile (e i migliaia di feedback lo confermano), è possibile infatti acquistare lo smartphone, in offerta, nella sua configurazione 8+128 GB e in colorazione verde o nera al prezzo di 385 euro; tutti e due le colorazioni sono coperte da garanzia europea. Per raggiungere le pagine delle offerte, vi basterà cliccare sui seguenti link:

Perché scegliere questo smartphone?

Con il nuovo medio-gamma Xiaomi 12 Lite 5G, posto come modello di ingresso della serie numerata Xiaomi 12, il produttore cinese Xiaomi non ha voluto osare, prendendo quanto di buono fatto con lo Xiaomi 11 Lite 5G NE e riproponendolo in salsa 2022, con un design leggermente rivisto e alcune specifiche migliorate.

Lo smartphone può contare su una fotocamera principale da ben 108 megapixel (contro i 64 megapixel del predecessore), affiancata da una ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una macro da 2 megapixel, mentre il display, che rimane un AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, guadagna il refresh rate a 120 Hz (contro i 90 del predecessore). Il SoC rimane lo stesso del predecessore, ovvero il collaudatissimo Snapdragon 778G di Qualcomm. Dal punto di vista dimensionale, Xiaomi 12 Lite risulta più compatto in pianta ma leggermente più spesso e più pesante, lontano comunque dal muro dei 200 grammi che ormai viene sfondato da parecchi smartphone presenti sul mercato.

Ultimo punto su cui il modello 2022 va a migliorare il predecessore è lato autonomia: sebbene la batteria sia di soli 50 mAh più capiente, il supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W (contro i 33 del predecessore) consente agli utenti di affrontare al meglio le giornate, dato che in pochi minuti si torna ad avere una discreta autonomia.