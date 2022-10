Con il prossimo (e primo) Feature Drop di Android 13, atteso nel mese di dicembre sugli smartphone Google Pixel compatibili (ovvero Pixel 4a e modelli successivi), verrà finalmente ridisegnata la pagina “Utilizzo batteria”, in modo da renderla più completa.

Il team di sviluppo di Android ha infatti deciso di fare una sorta passo indietro, tornando a mostrare informazioni che sono state nascoste in seguito al rilascio di Android 12 e che hanno reso la pagina molto meno ricca ed esaustiva, scontentando alcuni utenti. Le avvisaglie di questa novità si sono manifestate nella beta 2 di Android 13 QPR1 e sembra proprio che si tratti di una funzionalità candidata ad un arrivo imminente.

Il team di Google è pronto a fare un passo indietro su una novità introdotta con Android 12

Con il rilascio di Android 12, Google ha rinnovato la pagina delle statistiche sull’utilizzo della batteria delle impostazioni (raggiungibile al percorso “Impostazioni > Batteria > Utilizzo batteria)”, rendendola di fatto meno ricca di informazioni e per alcuni utenti, abituati a monitorare i cicli di scarica del proprio smartphone basandosi sulle informazioni dall’ultima ricarica completa, ritrovarsi unicamente con le informazioni relative all’utilizzo della batteria nelle ultime 24 ore, indipendentemente dal fatto che il telefono sia stato ricaricato o meno in questo lasso temporale, è stata (e continua ad essere) una bella scocciatura.

Certo, la novità introdotta con Android 12 (e mantenuta finora su Android 13) ha anche un lato positivo: è infatti possibile monitorare il consumo delle varie applicazioni e del sistema (Schermo, Rete mobile, Telefono inattivo, Wi-Fi, Sistema operativo Android) in dodici intervalli da due ore ciascuno, come è possibile apprezzare dalle immagini nella seguente galleria.

In seguito al rilascio della beta 2 di Android 13 QPR1, ovvero il primo aggiornamento trimestrale (di tre totali) che introdurrà nuove funzionalità su tutti i dispositivi Google Pixel compatibili, sembra quasi certo che il team di sviluppo di Google possa fare una sorta di passo indietro, portando su Android 13 una schermata “Utilizzo batteria” rivista e più ricca.

Android 13: la schermata “utilizzo batteria” mostrerà i consumi dall’ultima ricarica completa

Come vi anticipavamo qualche giorno fa, dalla beta 2 di Android 13 QPR1 è emersa una nuova schermata “Utilizzo batteria” che, alle informazioni mostrate finora, aggiunge i dettagli relativi all’utilizzo dall’ultima ricarica completa del dispositivo.

Dalla prima immagine della seguente galleria, che possiamo condividervi grazie al portale 9to5Google, si può evincere come la “nuova” schermata “Utilizzo batteria” continui a mostrare, di base, un solo grafico inerente alla carica/scarica della batteria; stavolta, tuttavia, la statistica tiene conto dell’utilizzo della batteria dall’ultima ricarica completa, che tornerà ad essere la discriminante principale in questa pagina.

Dalle restanti immagini che compongono la galleria, invece, è possibile vedere cosa succede nel momento in cui viene effettuato il tap su uno dei giorni (nel caso in cui l’ultima ricarica completa sia stata fatta tanti giorni prima): l’utente, ad esempio, ha cliccato su martedì e gli viene mostrato un secondo grafico sulle 24 ore (come quello che viene mostrato finora sulla versione stabile di Android 13) che mostra l’utilizzo della batteria per il solo martedì; inoltre, è possibile selezionare gli intervalli di due ore, riducendo le informazioni riportate sotto alle sole due ore desiderate (ad esempio, l’ultima immagine mostra i dettagli di utilizzo della batteria tra le 8:00 e le 10:00 di un sabato).

Se gli sviluppatori non dovessero segnalare problematiche di sorta e la funzionalità dovesse sopravvivere al rilascio della beta 3 di Android 13 QPR1, prevista per la fase iniziale del mese di novembre, allora le speranze che la funzionalità possa essere rilasciata con l’aggiornamento stabile di Android 13 QPR1, che arriverà nel mese di dicembre sui dispositivi compatibili (da Pixel 4a ai nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro) sono molto alte.

