Cercate un nuovo smartphone Android? Date un’occhiata a queste offerte

Il mese di ottobre 2022 è iniziato bello carico di offerte e anche per gli smartphone Android stanno saltando fuori numerose occasioni interessanti su diverse fasce di prezzo: nella seguente selezione — tanto per dire — troverete modelli da poco meno di 200 euro a poco meno di 700 euro, capaci dunque di soddisfare le esigenze (e i gusti) di una fetta decisamente ampia di utenti.

Offerte smartphone Android da 200 a 700 euro (eBay)

È la rinnovata selezione degli Imperdibili di eBay ad offrirci lo spunto per individuare le offerte migliori del momento: ve ne avevamo parlato già ieri, ponendo l’accento sugli sconti sempre più forti per i pieghevoli di Samsung, e quest’oggi vogliamo rifarlo spostando il focus sulla fascia media del mercato intesa in senso ampio.

È importante premettere che tutti gli smartphone elencati di seguito si trovano in Italia, mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita e vengono venduti da venditori con feedback positivi elevati (nella pagina di ciascun prodotto è presente il link per controllare) con tanto di Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

La selezione parte da Realme 9 5G proposto a 199 euro nel modello da 128 GB e passa per Samsung Galaxy A33 5G (128 GB) a 254,99 euro, l’evergreen Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra riprova) a 299,90 euro, Realme 9 Pro 5G e Realme 9 Pro+ 5G (ecco la nostra recensione) rispettivamente a 289,99 euro e 349,99 euro, Realme GT 2 5G a 369,99 euro e Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition a 449,99 euro. Tra le soluzioni più interessanti troviamo poi Xiaomi 12 5G (ecco la nostra recensione) a 539,90 euro, Realme GT Neo 3 5G 150 W (ecco la nostra recensione) a 599 euro e OPPO Reno 8 Pro 5G (ecco la nostra recensione) a 699,90 euro. Ecco tutti i link per acquistarli:

