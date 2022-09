Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della serie Xiaomi 12T, i nuovi smartphone di punta del colosso cinese e in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le loro principali caratteristiche.

Una volta scoperto con certezza che l’evento di lancio è in programma per martedì 4 ottobre 2022, all’appello mancava la conferma relativa all’immediata commercializzazione in Europa ma a venirci in soccorso è stato nelle scorse ore Roland Quandt, che ci ha svelato anche quelli che dovrebbero essere i prezzi dei due smartphone nel Vecchio Continente (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco i possibili prezzi in Europa di Xiaomi 12T e 12T Pro

Stando a quanto è stato svelato dal popolare leaker su Twitter, il colosso cinese potrebbe lanciare in Europa i suoi nuovi smartphone in due versioni ciascuno per quanto riguarda la quantità di memoria disponibile.

Il modello base dovrebbe essere disponibile in versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione a 580 euro e in versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione a 630 euro.

Passando a Xiaomi 12T Pro, lo smartphone dovrebbe essere disponibile in versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata a 770 euro e in versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata a 800 euro.

Nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, ci troveremmo di fronte a un listino prezzi tutto sommato concorrenziale, soprattutto se si tiene conto che stiamo parlando di due smartphone di fascia alta, che dovrebbero vantare tra le proprie principali caratteristiche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2.712 x 1.220 pixel, un processore MediaTek Dimensity 8100 (modello base) o Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (modello Pro), un sensore fotografico primario da 108 megapixel (modello base) o da 200 megapixel (modello pro) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 120 W).

Sudhanshu Ambhore ha invece pubblicato su Twitter le seguenti immagini della confezione di vendita di Xiaomi 12T, aggiungendo che al suo interno gli utenti troveranno un caricabatterie da 120 W:

Appuntamento a martedì prossimo alle ore 14 per la presentazione ufficiale.