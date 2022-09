Samsung continua i propri sforzi verso la transizione completa ad Android 13 e alla One UI 5.0 che ormai è giunta alla beta 3 per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra e inizia a intravedersi anche sui dispositivi di fascia media del produttore nonché su Galaxy S20. Insomma, anche questa volta il colosso sudcoreano conferma la propria appartenenza al circolo virtuoso di produttori che non solo aggiornano i propri prodotti all’ultima versione del robottino verde ma lo fanno anche in fretta.

A tal proposito, a beneficiare di questo impegno sono anche le applicazioni native che aggiornandosi guadagnano in funzionalità e fluidità generale. Tra queste, c’è Samsung Music la quale, nonostante potesse già contare sulle novità della One UI 5.0, si aggiorna alla versione 16.2.28 e ottiene il supporto ufficiale ad Android 13 e all’interfaccia proprietaria del produttore.

L’aggiornamento di Samsung Music fa sperare nel rilascio ufficiale della One UI 5.0

Sebbene si tratti di un aggiornamento minore che punta a ufficializzare formalmente una condizione preesistente, nel changelog viene comunicato un miglioramento nella gestione dei layout dei widget di Android 13 oltre che i soliti bug fix.

Tralasciando il mero aggiornamento in sé, per i colleghi di SamMobile – sempre attenti alle vicende del colosso sudcoreano – una notizia del genere permette di speculare riguardo un eventuale rilascio della versione stabile della One UI 5.0. Infatti, Samsung stessa ci ha abituato a fornire ufficialmente il supporto alla nuova versione di Android alle proprie app di sistema poco prima di rilasciarne una versione stabile disponibile al pubblico. Come accennato sopra, si tratta di pura di speculazione che speriamo però possa contenere un fondo di verità.

Qualora voleste scaricare la nuova versione di Samsung Music vi basterà recarvi sulla pagina dedicata del Galaxy Store tenendo a mente che l’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio e potrebbe tardare ad arrivare in alcuni paesi.

