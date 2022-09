Presentato ufficialmente insieme ai fratelli minori Galaxy S22 e Galaxy S22+ lo scorso mese di febbraio, Samsung Galaxy S22 Ultra non è dunque il più recente tra i modelli premium della generazione 2022, ma è ancora oggi uno dei più completi e apprezzati, per questo motivo le offerte che lo riguardano — specialmente se interessanti come quelle di oggi — meritano una certa attenzione.

Dopo i codici sconto segnalati nella giornata di ieri, in data odierna Samsung Galaxy S22 Ultra viene proposto a condizioni decisamente invitanti da altri due store che non hanno bisogno di presentazioni: Amazon e MediaWorld.

Samsung Galaxy S22 Ultra: offerte Amazon e MediaWorld (+ promo attive)

Sono due i tagli di memoria al centro di queste nuove offerte targate Amazon e MediaWorld: quello base da 128 GB e quello intermedio da 256 GB. Non perdiamo tempo e passiamo subito al dunque.

Offerte Amazon + promo wearable

Per quanto riguarda il colosso dello shopping online, ci sono diversi buoni motivi per preferire la sua offerta su Samsung Galaxy S22 Ultra: prima di tutto, il taglio base viene offerto al prezzo di 949 euro, con uno sconto del 26% che fa segnare un nuovo minimo storico in ben tre colorazioni diverse; secondariamente, l’offerta dà accesso anche ad una promozione wearable dettagliata di seguito; infine, parliamo pur sempre di modelli venduti e spediti da Amazon: sebbene in questo caso sia prevista una spedizione un po’ più lenta rispetto agli standard di Prime, non va dimenticato l’impeccabile servizio clienti incluso.

Ecco i link per l’acquisto:

Si diceva della promozione wearable, ebbene si tratta di uno sconto di 50 euro sull’acquisto abbinato delle cuffie Samsung Galaxy Buds 2 Pro o dello smartwatch Samsung Galaxy Watch5 che viene riconosciuto agli acquirenti dei modelli della serie Galaxy S22. La promozione sarà valida solo fino al 2 ottobre e lo sconto in questione viene mostrato direttamente nel carrello.

Offerte MediaWorld

Passando a MediaWorld, sebbene il taglio da 128 GB venga proposto anche dal rivenditore rosso allo stesso prezzo di Amazon, l’offerta davvero allettante è quella relativa alla versione da 256 GB, disponibile al prezzo senza precedenti di 999 euro. La consegna a domicilio prevede un costo aggiuntivo di 2,99 euro, ma è possibile optare per il ritiro gratuito in negozio. Ecco i link per l’acquisto:

Per le altre colorazioni e gli altri tagli di memoria dello stesso modello, potete fare riferimento a questo link.

Promozione DAZN per 6 mesi

Le offerte di Amazon e MediaWorld condividono un vantaggio: entrambe danno diritto di partecipare alla promozione che regala 6 mesi di abbonamento a DAZN.

La promozione in discorso è stata rinnovata proprio nei giorni scorsi e sarà sfruttabile fino al 31 ottobre prossimo; l’abbonamento premio è in versione Standard, per un valore complessivo di 179,94 euro e il termine ultimo per registrare il proprio acquisto su Samsung Members è quello del 25 novembre 2022.

Per maggiori dettagli sulla promozione e su come sfruttarla, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Perché scegliere Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra è uno smartphone premium con una dotazione tecnica esente da compromessi e un supporto software di pari livello; essendo in circolazione da diversi mesi, la sua scheda tecnica è arcinota, ben più interessante è vederlo all’opera nella nostra recensione dedicata.

