L’autonomia della serie Google Pixel 6 ha deluso le aspettative, nonostante la generosa batteria da 5003 mAh di Pixel 6 Pro e quella da 4614 mAh del fratello minore, e anche la ricarica rapida non è delle migliori.

Dopo una serie di lamentele alla fine di agosto, Google ha introdotto una correzione con l’aggiornamento mensile di settembre per risolvere il problema, tuttavia Verizon non è riuscito a pubblicare l’aggiornamento per circa tre settimane, portando alcuni utenti a installare l’aggiornamento Android 13 QPR1 Beta.

Con la versione beta di Android 13 QPR1 alcuni utenti hanno riscontrato un enorme incremento della durata della batteria su Pixel 6 Pro, ma dopo un paio di settimane se si utilizza la funzionalità “Batteria adattiva”, poiché il dispositivo ha bisogno di tempo per apprendere come l’utente lo utilizza.

Face Unlock potrebbe essere vicino al rilascio per Google Pixel 6 Pro

Questo miglioramento potrebbe inoltre suggerire l’arrivo di un’attesa funzionalità per Google Pixel 6 Pro, ossia il sistema di sblocco facciale Face Unlock, la cui animazione è stata rinvenuta qualche settimana fa nel codice di Android 13 QPR1.

Dal momento che Face Unlock potrebbe avere un certo impatto sulla durata della batteria di Google Pixel 6 Pro, Android 13 QPR1 Beta potrebbe portare notevoli miglioramenti all’autonomia del dispositivo.

A differenza di Google Pixel 6 o Pixel 6a, Pixel 6 Pro è munito di un sensore frontale con Dual Pixel Auto-Focus (DPAF) che consente di creare mappe di profondità attendibili del viso dell’utente.

