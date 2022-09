Buone notizie arrivano da Google per chi attende con impazienza il lancio della serie Google Pixel 7 e si augura che per questa nuova generazione di smartphone il colosso di Mountain View tenga i mercati europei in grande considerazione.

Nelle scorse ore ad alimentare le speranze di chi non vede l’ora di mettere le proprie mani su Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro è stato proprio il colosso di Mountain View, che ha iniziato a diramare gli inviti per un evento di lancio in Danimarca in programma per il 6 ottobre.

Google Pixel 7 in Europa già al day one

Stando a quanto è possibile apprendere dalle informazioni fornite da Google, il 6 ottobre 2022, alle ore 19,00, il colosso di Mountain View terrà uno speciale evento nella galleria di arte contemporanea di Copenaghen per presentare le sue ultime novità hardware e ovviamente il pensiero non può che andare agli smartphone della serie Google Pixel 7.

Eventi simili sono stati organizzati anche in altri Paesi, come la Norvegia (a Olso), la Svezia (a Stoccolma) e l’Olanda (ad Amsterdam) e ciò sembra confermare che rispetto agli scorsi anni il Vecchio Continente sarà tenuto in grande considerazione da Google per la fase iniziale delle vendite di Google pixel 7.

Ricordiamo che ormai non dovrebbero esservi più dubbi sul fatto che i nuovi smartphone del colosso statunitense arriveranno subito anche in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Irlanda, così com’è già avvenuto di recente per Google Pixel 6a.

Fino a questo momento una delle principali critiche rivolte a Google è stata quella relativa alla mancanza di disponibilità globale dei suoi smartphone e queste nuove iniziative del colosso di Mountain View sembrebbero un segnale che l’azienda è intenzionata a fare sul serio e a rinforzare il suo marchio hardware.

Appuntamento a giovedì prossimo per l’evento di lancio ufficiale dei nuovi attesi smartphone di Google.