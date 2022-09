La suite Office di Microsoft è indubbiamente la più diffusa tra le applicazioni che girano sui nostri computer e l’edizione 2021 non fa eccezione. La casa di Redmond ha aggiunto numerose novità senza però stravolgere il software, così da semplificare la curva di apprendimento da parte degli utenti e renderli immediatamente produttivi.

Licenza perpetua di Office

Microsoft Office 2021 è una licenza di tipo perpetuo, che a differenza di Microsoft 365 non va rinnovata ogni anno, però il suo costo di acquisto non è certo alla portata di tutti, visto che supera i 400 euro. Si tratta però della soluzione migliore se volete ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza insieme alle nuove funzionalità, pagando una sola volta.

Grazie a Godeal24 però è possibile ridurre drasticamente l’importo da pagare, con la certezza di ottenere una licenza originale al 100%. Che si tratti di office 2021 o di una versione precedente, come Office 2019 oppure Office 2016, i prezzi sono davvero allettanti, soprattutto se deciderete di acquistare un pacchetto contenente più licenze.

In questo caso potrete dividere la spesa con amici, familiari o parenti e ridurre ulteriormente il costo così da avere una licenza originale a una frazione del suo prezzo di listino. Per avere Office 2021, ad esempio, si parte da poco più di 25 euro, ma si può scendere fino a meno di 14 euro, E scegliendo Office 2019 tale cifra si abbassa ulteriormente per arrivare a soli 11,99 euro.

La possibilità di ricevere aggiornamenti ufficiali è uno dei motivi principali per avere una licenza originale dei prodotti Microsoft. Windows 10 21H1, ad esempio, sarà supportato solo fino al 13 dicembre, per cui gli utenti devono installare quanto meno Windows 10 21H2 o passare a Windows 11, così da ottenere aggiornamenti di sicurezza e nuove funzioni.

Godeal24 offre prezzi stracciati anche per le licenze di Windows 10 e Windows 11, con prezzi che vanno dai 6 ai 10 euro, semplificando notevolmente la procedura di aggiornamento.

Windows OS originale: Offerta a tempo limitata!

62% di sconto sui bundle (coupon GOLE62)

Per quegli utenti che cercano una licenza da utilizzare sui server aziendali o sui server dei piccoli uffici, ecco una serie di proposte che vengono scontate del 50% utilizzando il codice GOLE50.

Godeal24 però non si limita a commercializzare licenze di prodotti Microsoft, che vengono acquistate da aziende alle quali non servono più, ma offre anche numerose soluzioni per la sicurezza del computer e per il miglioramento delle prestazioni. Qui sotto trovate alcune offerte selezionate, mentre a questo indirizzo trovate un elenco più esaustivo.

Tutte le licenze vendute da Godeal24 sono originali al 100% e valide a vita, quindi una volta attivate funzioneranno fino a quando avrete il PC su cui sono installate. Sull’affidabilità dello store si sono già espresse centinaia di utenti che su TrustPilot hanno assegnato il 98% di giudizi eccellenti. Una volta completato l’acquisto riceverete una mail con la chiave di attivazione e le istruzioni per scaricare il relativo software dal sito ufficiale del produttore.

Per qualsiasi problema o dubbio è sempre attivo il servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria