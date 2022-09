Dal team di Instagram arriva la conferma dell’imminente rilascio di una nuova importante funzionalità che sarà apprezzata da tanti utenti: ci riferiamo alla possibilità di ripubblicare i post di altre persone.

Allo stato attuale il colosso dei social network non ha ancora messo tale nuova funzionalità a disposizione degli utenti ma ha in programma di avviare dei test con una ristratta cerchia di essi (non vi sono dettagli sui criteri che saranno usati per la loro selezione).

Nuova funzione in arrivo per gli utenti di Instagram

Stando a quanto è stato spiegato dal team di Instagram, l’idea è quella di consentire agli utenti di ripubblicare i post di altri nel proprio Feed, in una maniera simile a quella che è già ad oggi disponibile per le Storie, in modo che le persone possano condividere ciò che apprezzano e, allo stesso tempo, i creatori originali siano “ricompensati” per il loro lavoro.

Nelle scorse ore Matt Navarra ha pubblicato su Twitter la seguente immagine, che ci mostra quella che dovrebbe essere l’interfaccia della nuova funzionalità (in pratica, viene aggiunta un’apposita scheda che, probabilmente, conterrà tutti i post che gli utenti hanno ricondiviso sui loro account):

Ricordiamo che al momento non esiste un modo diretto per ripubblicare il post di un altro utente su Instagram ma gli utenti che desiderano ricondividere i contenuti di altri a volte sfruttano app di terze parti per farlo.

In sostanza, l’aggiunta di una funzione di repost eliminerebbe la necessità di soluzioni alternative nel caso in cui gli utenti vogliano ricondividere i post.

Pare che il team di sviluppatori di Instagram stia lavorando a tale funzione da almeno alcuni mesi (i primi avvistamenti risalgono a maggio) e, sulla base di quanto è emerso, gli utenti potranno trovare l’opzione di repost nel menu di condivisione.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Instagram per scoprire se questa funzionalità sarà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti e quando ciò avverrà.