Sempre più produttori stanno spostando al di fuori della Cina la realizzazione dei propri smartphone e anche Google pare abbia deciso di muoversi in tale direzione.

Sono diverse le ragioni per le quali i principali produttori mobile stanno prendendo questa decisione ma a preoccupare sono soprattutto le tensioni geopolitiche e le temporanee chiusure degli stabilimenti a causa delle misure volte a combattere la pandemia.

In sostanza, se fino a qualche anno fa produrre dispositivi tecnologici in Cina era senza dubbio conveniente per vari motivi, la situazione adesso è radicalmente cambiata e i produttori più importanti stanno correndo ai ripari.

Anche Google si prepara a lasciare la Cina

Anche il colosso di Mountain View, pertanto, si è trovato costretto a cambiare i propri piani e, stando a quanto viene riportato da The New York Times, buona parte dei nuovi modelli della serie Google Pixel sarà realizzata in Vietnam.

In particolare, tra gli smartphone che verranno prodotti fuori dalla Cina vi sono i vari Google Pixel 4a, Pixel 5a e Pixela 6a.

Pare che il colosso di Mountain View abbia dato il via alla ricerca di soluzioni alternative alle fabbriche cinesi della Foxconn già alcuni anni fa, quando i costi di produzione hanno iniziato ad aumentare ma fino a questo momento i suoi modelli di punta sono ancora prodotti nel Paese asiatico.

Ebbene, con la serie Google Pixel 7, il cui lancio ufficiale è in programma nelle prossime settimane, ciò è destinato a cambiare, sebbene ancora buona parte dei modelli verrà realizzata in Cina.

Dal 2023, invece, gli stabilimenti in Vietnam avranno il compito di realizzare almeno la metà degli smartphone di punta di Google e ciò ovviamente riguarderà anche Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Per quanto riguarda il tanto chiacchierato primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View, invece, la sua produzione probabilmente avrà luogo in Cina, i cui stabilimenti sono ritenuti più affidabili nel caso di dispositivi più complicati da realizzare.

