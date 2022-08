Android 13 in versione stabile è arrivato solo da poche ore e quale migliore occasione per portarsi a casa un Google Pixel 6? Lo smartphone della casa di Mountain View è infatti in offerta da MediaWorld a un paio di settimane dal suo debutto nel catalogo.

Google Pixel 6 in offerta da MediaWorld, anche con rate a tasso zero

Google Pixel 6 è uno dei pochi dispositivi a poter già contare su Android 13, l’ultima distribuzione del robottino verde. Dopo un programma di test partito a febbraio con la prima Developer Preview e passato alla fase Beta nel mese di aprile, nella serata di Ferragosto Google ha deciso di avviare il rollout della versione stabile per i Pixel compatibili: si tratta, per la precisione, di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Google Pixel 6 mette a disposizione una scheda tecnica di fascia alta, pur mantenendo il suo prezzo di vendita a cifre non esagerate e ben distanti dalla “pericolosa” quota 1000 euro ormai dilagante. Per i distratti vale la pena riepilogare le principali caratteristiche: lo smartphone offre un display AMOLED da 6,4 pollici abbastanza compatto, con risoluzione Full-HD+ e refresh rate a 90 Hz (una delle differenze più importanti rispetto al “fratellino” Pixel 6a), il SoC Google Tensor a 5 nm octa core con chip Titan M2, una doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP) e una batteria da 4620 mAh (compatibile con la ricarica rapida cablata da 30 W e quella wireless da 21 W).

Pixel 6 è stato lanciato il 19 ottobre 2021 insieme ad Android 12 in diversi Paesi, ma in Italia è disponibile solamente dal mese di febbraio 2022 al prezzo consigliato di 649 euro. Considerando come la cifra richiesta per i Pixel tenda a scendere molto meno rispetto ad alcuni altri prodotti Android, vale sicuramente la pena segnalare l’offerta MediaWorld, che lo propone a 603 euro con ritiro in negozio gratuito. Chi lo desidera può anche selezionare il finanziamento in 20 mesi a tasso zero, con rate da 30,15 euro (TAN 0% e TAEG 0%). La promozione riguarda solo la colorazione Stormy Black.

Per procedere all’acquisto basta seguire il link qui in basso:

Acquista Google Pixel 6 in offerta da MediaWorld

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6