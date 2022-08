Se non vivete in una caverna avrete sicuramente sentito parlare del telescopio James Webb, salito alla ribalta nelle ultime settimane grazie alla diffusione delle prime foto scattate; noi stessi ve ne abbiamo dato un piccolo accenno sulle nostre pagine, e ora torniamo a parlarne grazie alle foto di una galassia molto molto lontana.

Il telescopio James Webb ci mostra la galassia “Ruota di carro”

Le ultime immagini catturate dal telescopio e diffuse, visibili sul sito web ufficiale, ritraggono una galassia distante ben 500 milioni di anni luce (distanza a stento immaginabile) che ha la forma molto simile alla ruota di un carro, da qui il nome Cartwheel Galaxy.

Le immagini di cui potete prendere visione in galleria sono state fotografate utilizzando sia il MIRI (Mid Infrared Instrument) che l’imager principale ovvero la NIRCam (Near Infrared Camera), le fotocamere catturano la luce a lunghezze d’onda differenti, motivo per cui le foto sono colorate in maniera diversa.

Per noi comuni mortali è probabilmente la prima volta che possiamo ammirare una galassia con tale forma che, stando a quanto riporta la NASA, è molto rara; la sua conformazione sarebbe dovuta allo scontro avvenuto fra una galassia a spirale molto grande con una galassia di dimensioni più contenute, generando questo spettacolare effetto visivo.

Insomma la maestosità delle immagini è indubbia, e quale utilizzo farne se non utilizzarle come sfondo per i propri dispositivi? Sul sito ufficiale potete reperire tutte le immagini scattate dal telescopio James Webb a risoluzione originale, di modo da poterle utilizzare per personalizzare il vostro smartphone, tablet o computer desktop a vostro piacimento.