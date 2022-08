Il nuovo HONOR Magic4 Pro è uno dei camera-phone più interessanti del momento e rappresenta il nuovo punto di riferimento del piano di crescita futura di HONOR, brand che punta a diventare un riferimento de mercato Android anche in Europa nel corso dei prossimi anni. Per raggiungere quest’obiettivo, HONOR punta sulla fascia alta e su di un progetto, per molti versi, sorprendente come HONOR Magic4 Pro, smartphone che può contare su di un comparto fotografico di primissimo livello. Per sottolineare ulteriormente le capacità del suo smartphone, HONOR, insieme al fotografo professionista Stefano Guindani, ha svelato una serie di trucchi per ottenere il massimo dallo smartphone per quanto riguarda foto e video.

HONOR Magic4 Pro: i trucchi per sfruttare al massimo il comparto fotografico

A disposizione degli utenti, HONOR Magic4 Pro propone un comparto fotografico di ottimo livello con un sistema di tripla fotocamera che comprende un sensore grandangolare da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel ed un sensore teleobiettivo da 64 Megapixel. A gestire il sistema c’è la fotografia computazione Ultra-Fusion.

Gli utenti che scelgono il nuovo HONOR Magic4 Pro possono sfruttare al massimo il comparto fotografico dello smartphone grazie ai consigli forniti da HONOR e dal suo Brand Ambassador, il fotografo Stefano Guindani, che hanno evidenziato trucchi e tecniche da mettere in pratica per sfruttare al meglio le funzioni del dispositivo.

Tra i trucchi da mettere in pratica per ottenere ottimi scatti con HONOR Magic4 Pro troviamo la necessità di pulire sempre la lente dello smartphone. Si tratta di un piccolo accorgimento che spesso viene trascurato ma che, soprattutto per sensori di altissima qualità come quello montato da un top di gamma come lo smartphone di HONOR, è fondamentale per massimizzare la qualità.

Un altro consiglio fornito dal Brand Ambassador di HONOR è legato all‘inquadratura. Prima di scattare è importante guardare attentamente cosa si vuole inserire nell’inquadratura. Bisogna, poi, valutare con attenzione l’esposizione, in modo da ottenere lo scatto desiderato. Da non sottovalutare, inoltre, gli accorgimenti da adottare per gli scatti in notturna.

In queste condizioni è meglio utilizzare la modalità Pro, magari con il supporto di un piccolo cavalletto o di una ventosa dove appoggiare il dispositivo. Per scatti di ottima qualità è importante usare degli ISO con valori bassi e la modalità Raw. È buona norma, inoltre, affidarsi all‘autoscatto, andando a ritardare di almeno 2 secondi lo scatto rispetto all’input del dito, in modo da eliminare il rischio che piccole vibrazioni alterino la qualità della fotografia.

Come sfruttare al meglio l’ottica ultra-grandangolare e quella telescopica? Per ottenere la massima resa dal sensore ultra-grandangolare è importante mettere in pratica i consigli precedenti e, in particolare, prestare la massima attenzione all’inquadratura e a tutto ciò che viene visualizzato. Per il teleobiettivo, secondo Guindani, è bene non abusarne, sfruttandone appieno le potenzialità.

Con quest’ottica “oltre il 3.5x lo zoom diventa digitale con una conseguente perdita di qualità, mentre il teleobiettivo può essere molto utile per fare dei primi piani molto stretti e cercare di cogliere al meglio le espressioni del viso”. Con il giusto equilibrio, quindi, è possibile ottenere buone prestazioni anche dai due sensori secondari dell’HONOR Magic4 Pro.

Per le foto in primo piano, invece, è meglio avvicinarsi al soggetto che utilizzare la lente periscopica in modo eccessivo. Per gli scatti panoramici è importante fare attenzione ad evitare un’eccessiva deformazione dell’immagine (al netto di precise scelte stilistiche) ed essere in asse con il baricentro del soggetto da riprendere.

Per quanto riguarda i video, il consiglio di Guindani per gli appassionati che intendono utilizzare HONOR Magic4 Pro per le riprese è di concentrarsi sulle regole della composizione, dalla scelta del soggetto alle sue relazioni con l’ambiente, senza dimenticare la musica che deve accompagnare le immagini garantendo una marcia in più.

Per maggiori dettagli sulle potenzialità di HONOR Magic4 Pro potete dare un’occhiata alla recensione:

