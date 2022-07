Se siete alla ricerca dell’occasione giusta per acquistare un caricabatterie rapido su Amazon potreste trovare ciò che fa al caso vostro: il caricabatterie Samsung EP-TA800N a 25W, infatti, è disponibile in offerta al prezzo più basso mai proposto sino a questo momento.

Il prodotto protagonista di questa offerta, in colorazione nera o bianca, è venduto e spedito da Amazon e viene proposto rispettivamente a 11,68 euro (invece di 20,83 euro) e a 10,99 euro (invece di 19,90 euro), in entrambi i casi senza cavo, con un risparmio del 44% (o del 45%) e spedizione Prime inclusa.

Le caratteristiche del caricabatterie Samsung EP-TA800N 25W in offerta

Così come suggerito dal suo stesso nome, questo caricabatterie di Samsung è in grado di arrivare a una velocità di ricarica massima di 25 W ma può contare anche su un sistema di ricarica adattiva, capace di adeguarsi alla capacità di ciascun dispositivo.

E così, se il device da ricaricare supporta una velocità di 25 W, il caricabatteria “lavorerà” al massimo della sua capacità mentre se il telefono da ricaricare supporta una velocità inferiore, il Samsung EP-TA800N potrà essere utilizzato ugualmente.

Il produttore coreano consiglia a tal proposito di utilizzare un cavo Samsung USB Type-C per ottimizzare la velocità di ricarica.

Ecco come Samsung descrive questo suo caricabatterie:

Il caricabatterie da parete riporta in vita tutti i tuoi dispositivi. Basta che siano compatibili con lo standard PD 3.0 e potrai caricare tutti i tuoi dispositivi alla potenza massima di 25W. Scegli tra bianco e nero il colore che si abbina al tuo stile.

Ovviamente questo caricabatterie può essere utilizzato non solo per i device di Samsung ma anche per quelli di altri produttori, a condizione che possano contare su una porta USB Type-C.

