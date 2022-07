Se siete alla ricerca dell’occasione giusta per acquistare Xiaomi 12, su eBay potreste trovare ciò che fa al caso vostro: sulla popolare piattaforma di aste online, infatti, lo smartphone del colosso cinese è in offerta ad un prezzo che lo rende quasi irresistibile.

Xiaomi 12 in versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata è in vendita a 569,90 euro con l’opzione Compralo subito e le spese di spedizione incluse. Il venditore è eshopping.srl e il modello in offerta è quello in colorazione blu.

Xiaomi 12 a 569 euro su eBay

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia alta, così come ci ricorda la sua scheda tecnica:

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 1.100 nit

processore octa core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria interna (con tecnologia UFS 3.1)

fotocamera anteriore da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 5 megapixel)

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

connettività 5G, supporto dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W)

dimensioni pari a 152,7 x 69,9 x 8,16 mm

peso pari a 180 grammi

In sostanza, si tratta di un telefono dedicato a chi è alla ricerca di un modello piuttosto compatto (sempre tenendo conto di quelli che sono gli attuali standard) e con una scheda tecnica da primo della classe.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa occasione, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Xiaomi 12 8/256 GB in offerta su eBay

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.

