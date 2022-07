Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google: stiamo parlando della versione 2.22.15.13.

Le novità della versione 2.22.15.13 di WhatsApp Beta per Android

Nelle scorse settimane è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp è al lavoro su una modalità companion, grazie alla quale sarà possibile collegare al proprio account un secondo dispositivo mobile senza richiedere una connessione dati attiva sul device principale per inviare messaggi.

Così come viene riportato dallo staff di WABetaInfo, questa nuova versione beta dell’app di messaggistica ci permette di scoprire che gli sviluppatori lavorano ad un sistema che consentirà agli utenti di sincronizzare la cronologia delle chat su dispositivi mobile.

Quando un utente accede a WhatsApp da un dispositivo mobile secondario, le sue chat vengono copiate in modo sicuro sul device complementare.

Questo processo potrebbe richiedere del tempo per essere completato e, pertanto, il team di sviluppatori sta lavorando per aggiungere lo stesso messaggio di sistema disponibile su WhatsApp Web/Desktop, spiegando che le chat sono ancora in fase di sincronizzazione e quindi i vecchi messaggi non sono momentaneamente disponibili.

Al momento non si hanno informazioni su quando gli sviluppatori del servizio di messaggistica istantanea hanno in programma di rilasciare la modalità companion, in quanto la funzionalità è ancora in fase di sviluppo.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.15.13 di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’applicazione seguendo questo link).

