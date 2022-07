Dopo aver lanciato lo smartphone HTC Desire 22 Pro la scorsa settimana, l’azienda oggi ha presentato anche un tablet Android.

HTC A101 è un tablet senza troppe pretese che offre un display da 10 pollici, il chipset Unisoc T618 e una batteria da 7.000 mAh.

Caratteristiche del tablet HTC A101

Il tablet HTC A101 presenta un design unibody in metallo con cornici spesse e offre un display LCD IPS da 10 pollici con risoluzione FHD+ 1920×1200 pixel. Il dispositivo è alimentato dal SoC T618 di Unisoc abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD.

Il nuovo tablet di HTC include una fotocamera frontale da 5 MP, un sensore posteriore da 16 MP abbinato a un obiettivo di profondità da 2 MP ed esegue Android 11, inoltre è alimentato da una batteria da 7.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W tramite cavo USB-C. Il tablet offre connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.0 e dispone anche di un jack per cuffie da 3,5 mm.

Disponibilità e prezzi del tablet HTC A101

Il tablet HTC A101 è attualmente disponibile in Russia nei colori grigio e argento al prezzo di 19.890 Rubli, corrispondenti a circa 340 euro. Il dispositivo arriverà presto anche in Sud Africa, tuttavia non ci sono al momento informazioni in merito a una disponibilità del prodotto in altri paesi.

