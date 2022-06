Samsung porta avanti il suo ottimo lavoro in materia di aggiornamenti software — ne abbiamo parlato in un recente editoriale — e nella raccolta odierna troviamo quattro modelli del produttore sudcoreano destinatari di tre update software diversi, tra nuove versioni del sistema operativo, patch di sicurezza e nuove funzioni. Diamo un taglio ai preamboli e andiamo dritti al punto.

Samsung Galaxy A32 5G, Z Fold3 5G, A52, A72: le novità degli aggiornamenti

I quattro smartphone destinatari degli aggiornamenti software in discorso sono Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A72 e Samsung Galaxy A52, vediamoli in dettaglio.

Samsung Galaxy A32 5G: Android 12 e One UI 4.1

Samsung Galaxy A32 5G è chiaramente il meno famoso del quartetto, ma è anche il destinatario dell’update più corposo: il file OTA in distribuzione per questo modello pesa circa 2,4 GB e il motivo di tali dimensioni è presto detto: la nuova versione firmware A326BXXU4BVE8 è comprensiva di Android 12 e della più recente versione della One UI, la 4.1 (la One UI 4.1.1 è già stata oggetto di indiscrezioni per i flagship ma non è ancora pronta).

Peccato che in un aggiornamento di tali dimensioni il produttore non abbia fatto confluire anche le ultime patch di sicurezza mensili: a dispetto del major update, Galaxy A32 5G rimane fermo alla SMR (Security Maintenance Release) di aprile 2022.

Come potete notare dai precedenti screenshot, il registro delle modifiche di questo update è particolarmente lungo (e comprende anche un errore: questo smartphone non aveva la funzione Always On Display prima e non ce l’ha neppure dopo l’aggiornamento). A questo proposito ricordiamo che la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale (funzione della cui effettiva utilità abbiamo parlato in un recente video), nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: nuove funzioni per la fotocamera

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una moltiplicazione delle indiscrezioni sul nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4 ma, in attesa di portare sul mercato il nuovo modello tra qualche mese, il produttore non sta trascurando l’ottimo e ancora estremamente attuale Samsung Galaxy Z Fold3 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Proprio in questo momento è in distribuzione un nuovo aggiornamento software per tale modello: la versione firmware F926BXXU1CVEB arriva con un file OTA da 1,2 GB e contiene diversi miglioramenti e qualche nuova funzione per la fotocamera. Ad esempio, dopo l’aggiornamento, è possibile utilizzare anche la fotocamera telephoto in modalità Pro, gli scatti notturni in modalità Portrait sono stati migliorati e lo stesso vale per le foto realizzate tramite app di vari social media; infine, la funzione auto-framing è sfruttabile in video e anche nelle videochiamate con altre app. Si tratta, in parole povere, dei miglioramenti promessi dopo l’annuncio della One UI 4.1.

Samsung Galaxy A52 e A72: nuove patch di sicurezza

Samsung non si smentisce e continua a diffondere le patch di sicurezza di giugno 2022, che in questo momento sono in distribuzione anche per Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione).

La versione firmware in roll out per il primo è la A525FXXU4BVE2 e la distribuzione è partita dalla Russia; quanto al secondo, c’è la A725FXXU4BVE3 a partire dalla Malesia. Per maggiori dettagli sulle patch di sicurezza di giugno di Samsung, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato.

Come aggiornare smartphone Samsung

Possedete uno di questi modelli? Verificate subito la presenza dei nuovi aggiornamenti tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

