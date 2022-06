Se avete deciso di acquistare Samsung Galaxy A52s 5G e state aspettando soltanto l’occasione giusta, eBay potrebbe avere l’offerta che fa al caso vostro: il popolare smartphone di fascia media del colosso coreano è disponibile al prezzo di 259 euro. In particolare, lo smartphone è disponibile in tre colorazioni e il modello in offerta è quello in versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, con Garanzia Italia e con spedizione immediata.

Come acquistare Samsung Galaxy A52s 5G in offerta

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 30 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel.

Lo smartphone di Samsung viene commercializzato in quattro colorazioni (Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple e Awesome Mint), delle quali tre disponibili nell’offerta di eBay di oggi. Se avete deciso di approfittare di questa occasione e desiderate quindi acquistare lo smartphone, non dovete fare altro che cliccare sui seguenti link, che vi porteranno alle pagine dedicate su eBay:

