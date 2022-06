Si deve riconoscere al team di sviluppatori di Google Chrome il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare browser con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che sia sempre più ricca.

E così di tanto in tanto ci capita di scoprire dei test che il team del colosso di Mountain View porta avanti per provare a capire come gli utenti potrebbero accogliere determinate modifiche più o meno rilevanti.

Uno di tali test riguarda la scheda Nuova Pagina su Google Chrome, ossia una funzionalità che spesso viene “presa di mira” dagli sviluppatori e che in futuro sui dispositivi Android potrebbe ospitare un nuovo menu a carosello.

In test una nuova funzione di Google Chrome su Android

Da tanto tempo la scheda Nuova Pagina del browser del colosso di Mountain View su Android presenta il logo di Google, la Omnibox per la ricerca e l’inserimento degli indirizzi e le scorciatoie per i siti Web visitati di recente.

Ebbene, Google sta ora testando un design a carosello che ospita fino a 12 pagine, sebbene se ne vedano soltanto 4 o 5 per volta (invece delle 8 attuali): in sostanza, gli utenti per raggiungerle tutte dovranno scorrere verso un lato e poi selezionare quella desiderata mentre con la struttura attuale hanno la possibilità di selezionare direttamente quelle che vengono mostrate.

A seguire uno screenshot dell’attuale versione e uno di quella in fase di test, nella quale si nota la struttura un po’ più contenuta nel complesso:

Allo stato attuale non vi sono garanzie che tale nuova interfaccia sarà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti, in quanto capita spesso che il team di Google testi delle modifiche per un po’ di tempo per decidere poi di accantonarle.

Ad ogni modo, tale nuova interfaccia è stata implementata per alcuni utenti con la versione 102 di Google Chrome negli scorsi giorni.

