Il settore della telefonia mobile negli ultimi anni ha compiuto progressi notevoli e le prospettive per quelli a venire sono molto elevate, tanto che sono diversi gli addetti ai lavori a ritenere che si arriverà al punto che gli smartphone saranno in grado di prendere il posto delle fotocamere reflex (DSLR).

Anche Sony, una delle aziende più impegnate nel settore della fotografia mobile, ha grandi progetti per i prossimi anni e una conferma ci arriva da Terusi Shimizu, Presidente e CEO di Sony Semiconductor Solutions.

Nel 2024 gli smartphone potrebbero fare foto simili alle DSLR

Stando al dirigente del colosso nippponico, gli smartphone potrebbero scattare foto migliori rispetto alle fotocamere reflex a obiettivo singolo (DSLR) già nel 2024, un’affermazione piuttosto audace se si considera che i telefoni dovranno anche in futuro sottostare ai limiti imposti dallo spazio disponibile ridotto per implementare sensori di immagine.

Alla base della previsione di Terusi Shimizu vi è l’attuale stato dei sensori fotografici mobile, già cresciuti di dimensioni negli ultimi anni e che entro il 2024 potrebbero crescere ancora di più e arrivare a offrire prestazioni simili alle reflex.

C’è anche da considerare che gli smartphone vengono venduti in quantità molto maggiori rispetto alle fotocamere DSLR e quindi le fotocamere dei telefoni potrebbero diventare migliori delle reflex anche per motivi economici piuttosto che tecnici, in quanto i vari produttori hanno molto più interesse a dedicarsi a questa caratteristica.

Probabilmente se nel 2024 si dovesse arrivare davvero a sensori mobile capaci di garantire risultati paragonabili a quelli delle reflex, il merito sarà proprio di Sony e Samsung, ossia due delle aziende leader del settore.

E a questo punto qualcuno potrebbe già iniziare a sperare che saranno gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 quelli a raggiungere per primi tale prestigioso traguardo. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone del mese