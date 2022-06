Purtroppo di tanto in tanto i vari produttori di smartphone annunciano di avere terminato il supporto software per alcuni dei propri modelli meno recenti e nelle scorse ore è stato il team di Xiaomi a rendere scontenti i possessori di vari dispositivi.

In particolare, nell’elenco dei device per i quali è stato stabilita la fine del supporto (o EOS) vi sono sia smartphone di Redmi, che smartphone e tablet di Xiaomi.

Per chi non lo sapesse, i dispositivi inclusi nell’elenco di fine supporto non ricevono più aggiornamenti firmware e il team di Xiaomi ha precisato che potrebbe non garantire nemmeno la risoluzione di eventuali vulnerabilità relative alla sicurezza (solitamente il produttore fornisce aggiornamenti di sicurezza per almeno 2 anni dal lancio).

Per questi Xiaomi e Redmi è finito il supporto

Ebbene, questi sono gli ultimi dispositivi ad essere stati aggiunti da Xiaomi nell’elenco di quelli per cui è stata stabilita la fine del supporto:

Redmi K20

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi 7

Redmi Y3

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi 9 SE

Tra i modelli più popolari vi sono quelli della serie Redmi Note 7, che ha fatto il suo esordio a marzo del 2019 e che, pertanto, ha potuto contare su tre anni di aggiornamenti software (sebbene soltanto uno del sistema operativo, ossia Android 10).

Anche Redmi K20 Pro ha potuto fare affidamento su quasi tre anni di aggiornamenti, essendo stato lanciato a luglio del 2019.

I possessori di tali dispositivi a questo punto hanno di fronte a loro la possibilità di continuare ad utilizzarli senza ricevere ulteriori aggiornamenti (e con il rischio di esporsi ad eventuali vulnerabilità) oppure di rivolgersi al mondo del modding e scegliere tra le varie possibili ROM personalizzate sviluppate dalla community che ruota attorno ad Android.

