AnTuTu Benchmark ha appena stilato la classifica dei migliori smartphone Android — in termini di prestazioni — relativa al mese di maggio 2022 e come sempre si tratta di tre top 10 che riguardano rispettivamente flagship, smartphone di fascia alta e medi di gamma. Andiamo ad analizzarle una per una e scopriamo i nomi degli smartphone Android dalle prestazioni migliori.

Migliori smartphone Android di maggio 2022: classifica flagship

Partiamo ovviamente dagli smartphone che offrono le prestazioni migliori in assoluto nel mondo Android, ovvero i top di gamma, quelli che utilizzano la dotazione hardware migliore accompagnata da soluzioni software che permettono di sfruttarla al meglio. Dal momento che la nuova Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 è stata appena annunciata da Qualcomm, non è ancora presente in questa classifica, tuttavia il chipmaker californiano fa ugualmente la voce grossa con il già disponibile Snapdragon 8 Gen 1. Senza perderci in inutili preamboli, andiamo dritti al punto e vediamo la classifica.

In maniera tutt’altro che sorprendente, il primo posto è occupato da Black Shark 5 Pro (che sta finalmente arrivando anche in Europa) con un punteggio medio di 1.048.179 punti. Alle sua spalle si posiziona un altro smartphone da gaming, vale a dire Red Magic 7 Pro nella versione con fotocamera anteriore integrata sotto allo schermo (da poco arrivata anche in Italia): questo smartphone fa segnare un punteggio medio di 1.032.445 punti. Il terzo gradino del podio è occupato dall’ennesimo gamingphone: Lenovo Y90 con la sua media di 1.020.942 punti si prende la medaglia di bronzo.

Stando ai test, Black Shark 5 Pro ha fatto la differenza soprattutto grazie alle memorie veloci utilizzate, insomma l’adozione di un SSD per l’archiviazione, affiancato alla classica unità flash UFS 3.1 ha dato i suoi frutti. Red Magic 7 Pro si è difeso alla grande col suo sistema di raffreddamento ICE 8.0 che include una ventola RGB che gira a 20.000 giri / min e ospita nove materiali per la dissipazione del calore, tra cui una grande piastra di raffreddamento a liquido VC. Stranamente, Lenovo Y90, che pure adotta entrambe le soluzioni dei rivali, non riesce a superare nessuno dei due.

Nella top 10 non manca una rappresentanza di MediaTek, ci sono due modelli con Dimensity 9000: vivo X80, quarto con una media di 1.013.845 punti, e vivo X80 Pro.

Migliori smartphone Android di maggio 2022: classifica flagship fascia alta

Scendiamo di fascia e passiamo a quella alta, dove è proprio MediaTek a dominare la top 10 con 8 smartphone su dieci classificati e il Dimensity 8100 grande protagonista.

Il primo posto della classifica è occupato da vivo S15 Pro con una media di 845.995 punti e proprio il SoC appena menzionato. Subito dietro di lui di piazza il vistoso Realme GT Neo3, che sta arrivando anche in Italia ed è appena stato lanciato nella già iconica Naruto Edition: il modello di Realme ha registrato una media di punteggio di 809.706. A chiudere il podio, infine, è stato Redmi Note 11T Pro+ con una media di 808.642 punti. Nella seguente immagine potete leggere la classifica completa con tutti i modelli e i relativi punteggi medi.

Migliori smartphone Android di maggio 2022: classifica flagship fascia media

La terza top 10 stilata da AnTuTu Benchmark è quella relativa alla fascia media del mercato, che per la verità non ha subito cambiamenti particolarmente importati rispetto al mese precedente e il motivo è presto detto: i produttori hanno rallentato il ritmo dei nuovi lanci in questo segmento del mercato.

In questa fascia è Qualcomm che torna a dominare, con ben nove modelli su dieci equipaggiati con lo Snapdragon 778G o la sua variante Plus e solo uno a tenere alti i vessilli di MediaTek con il Dimensity 900. Il podio è formato da iQOO Z5 (577.190 punti), Xiaomi CIVI 1s (552.084 punti) e HONOR 60 Pro (548.726 punti). Ecco la classifica completa.

Leggi anche: Finalmente un po’ di novità | #NewSmartphone di Giugno 2022 (video)