WINDTRE è il primo operatore in Italia a proporre gli smartphone OnePlus e ad offrire nei propri negozi l’ultimo arrivato della casa cinese, OnePlus Nord 2T 5G. Quest’ultimo è stato presentato lo scorso 19 maggio ed è disponibile all’acquisto nel nostro Paese da poco più di una settimana.

Gli smartphone OnePlus debuttano nel listino WINDTRE: si parte da OnePlus Nord 2T 5G

Come abbiamo visto, OnePlus Nord 2T è il diretto successore di OnePlus Nord 2 5G, con il quale condivide alcuni aspetti: tra questi il comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMx766 da 50 MP con stabilizzazione ottica, e gran parte del design. Il display è un AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz ed è protetto dal vetro Gorilla Glass 5 (a disposizione anche sul retro), mentre a muovere il sistema ci pensa il SoC MediaTek Dimensity 1300, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone è disponibile in versione 12-256 GB in abbinamento con le soluzioni WINDTRE, pensate per rispondere alle esigenze di connettività dei clienti. Nei WINDTRE Store è possibile acquistare OnePlus Nord 2T 5G con i seguenti piani:

Di Più Unlimited 5G con Easy Pay: minuti illimitati di chiamate (+200 minuti verso l’estero), 200 SMS e giga illimitati con 5G Priority Pass a 29,99 euro al mese + 6,99 euro al mese per lo smartphone – totale di 36,98 euro al mese

minuti illimitati di chiamate (+200 minuti verso l’estero), 200 SMS e giga illimitati con 5G Priority Pass a 29,99 euro al mese + 6,99 euro al mese per lo smartphone – totale di 36,98 euro al mese Di Più Full 5G con Easy Pay : minuti illimitati di chiamate (+50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 giga con 5G Priority Pass a 14,99 euro al mese + 12,99 euro al mese per lo smartphone – totale di 27,98 euro al mese

: minuti illimitati di chiamate (+50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 giga con 5G Priority Pass a 14,99 euro al mese + 12,99 euro al mese per lo smartphone – totale di 27,98 euro al mese Di Più Lite 5G con Easy Pay: minuti illimitati di chiamate, 200 SMS e 50 giga con 5G Priority Pass a 12,99 euro al mese + 13,99 euro al mese per lo smartphone – totale di 26,98 euro al mese

Per il momento non si può acquistare direttamente online. Sul sito WINDTRE è possibile eseguire la prenotazione e scegliere il negozio più vicino per il ritiro e l’attivazione dell’offerta. In alternativa si può optare per il pagamento in un’unica soluzione, sempre in negozio, al prezzo di listino di 509,90 euro.

Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina dedicata sul sito WINDTRE. Vista l’apertura, è probabile che in futuro altri smartphone OnePlus entreranno nel listino dell’operatore.

