Da tempo in Rete si susseguono le indiscrezioni e le anticipazioni su Sony IMX800, nuovo sensore fotografico mobile del produttore nipponico che ha fatto il suo esordio ufficiale a bordo degli smartphone della serie HONOR 70.

Solo che probabilmente il “vero” sensore Sony IMX800 non è quello protagonista delle indiscrezioni dei mesi scorsi (ossia un sensore destinato a essere implementato in alcuni smartphone premium) ma una soluzione un po’ più “normale” e che probabilmente presto verrà adottata su tanti device.

Le principali caratteristiche del sensore fotografico Sony IMX800

Il produttore nipponico ha deciso di puntare su una risoluzione di 54 megapixel (8.768 x 6.144 pixel), con supporto al pixel binning 4-a-1 e ciò significa che buona parte degli smartphone che useranno il sensore Sony IMX800 potrà contare su una risoluzione di 13,5 megapixel o 12 megapixel.

Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo sensore di Sony ha un formato ottico 1/1.49 pollici, ossia non tanto grande quanto alcune indiscrezioni sembravano indicare ma, ad ogni modo, abbastanza grande anche se si prendono in considerazione le attuali alternative tra i modelli di fascia alta (come ad esempio HONOR Magic4 Pro, Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ e OPPO Find X5 Pro, che hanno un sensore con formato 1/1.56 pollici).

In sostanza, questi sensori hanno la stessa dimensione dei pixel di 1,0 µm, che arriva fino a 2,0 µm con il binning abilitato e si tratta di un dato importante di cui tenere conto, soprattutto in un momento in cui molti sensori (soprattutto quelli con risoluzioni più elevate) sono scesi al di sotto della soglia di 1,0 µm.

Gli smartphone della serie HONOR 70 sono quelli che faranno esordire sul mercato il nuovo sensore di Sony ma probabilmente presto a tali device si aggiungeranno anche i modelli di altri produttori (al momento non vi sono informazioni al riguardo). Basta avere un po’ di pazienza.

