La corsa dei produttori cinesi nella velocità di ricarica è inarrestabile e un’indiscrezione di oggi rivela che Vivo starebbe per lanciare una tecnologia in grado di far percepire la ricarica da 120 W come obsoleta.

Il noto informatore Digital Chat Station ha rivelato tramite Weibo che Vivo sta lavorando su un nuovo smartphone che sarà abbinato a un caricabatterie da 200 W di potenza massima, quasi dieci volte superiore a quella supportata dagli ultimi iPhone.

Vivo starebbe lavorando a uno smartphone con ricarica rapida da 200 W

Oltre alla velocità di ricarica da 200 W, il caricabatterie sarebbe anche compatibile con gli altri standard di Vivo come 120 W, 80 W e 66 W, quindi potrebbe fungere da adattatore universale per più dispositivi.

L’anno scorso Xiaomi ha mostrato uno smartphone Mi 11 Pro modificato che si ricaricava fino al 50% in appena tre minuti alle stesse velocità di ricarica, quindi è lecito aspettarsi che il prossimo dispositivo di Vivo sarà altrettanto impressionante.

Tuttavia velocità di ricarica così spinte sollevano preoccupazioni per l’impatto sulla salute della batteria e degli stessi adattatori di ricarica, inoltre un caricabatterie da 200 W potrebbe essere ancora più ingombrante e pesante di quello di un notebook.

Se siete alla ricerca di uno smartphone con ottime capacità di ricarica vi invitiamo a leggere il nostro articolo relativo ai migliori smartphone con ricarica wireless e rapida del mese.

In copertina: Vivo X60 Pro

Leggi anche: Recensione VIVO V23 5G: qualità e 4 flash frontali per selfie sempre luminosi