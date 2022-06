Vi ricordate il controller per smartphone Razer Kishi? Era il 2020 quando l’azienda Gamevice collaborò con Razer allo sviluppo di questo valido accessorio dedicato agli amanti del gaming mobile (potete trovare qui la nostra recensione per rinfrescarvi un po’ la memoria), creando uno dei controller più apprezzati dalla community di gamer su Android.

Gamevice non è nuova nel settore, nel 2018 infatti aveva già lanciato sul mercato un controller “Made for Google”, dedicato a Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL, e ora sembra voler prendere leggermente le distanze da Razer proponendo il Razer Kishi (non brandizzato, quindi senza logo Razer sul retro) ad un prezzo inferiore e più conveniente.

Il “nuovo” dispositivo arriva sul mercato con il nome di “Gamevice per Android“, al prezzo di 59 dollari, contro i 79 dollari richiesti direttamente da Razer o i 99 dollari della versione in collaborazione con Xbox; l’unica differenza rispetto al modello precedente (oltre alla già citata assenza del logo sul retro) è che Gamevice per Android dovrebbe essere in grado di ospitare smartphone leggermente più grandi rispetto a quelli compatibili con il Kishi, strizzando l’occhio a dispositivi più recenti come Samsung Galaxy S22 Ultra.

Come potete notare dalle immagini in galleria, il nuovo controller mantiene i tasti a marchio Xbox, doppi joystick e trigger analogici, tutto ciò di cui un gamer mobile ha bisogno insomma; quando non viene utilizzato può essere ripiegato su se stesso e riposto occupando meno spazio.

Come già detto il dispositivo è disponibile sul sito di Gamevice e a breve, presumibilmente, anche su Amazon Italia; sempre sul noto store però c’è in offerta, nel momento in cui scriviamo, la versione Razer Kishi con uno sconto del 22%, passando da 89,99 euro a 69,99 euro; qualora foste interessati vi basta seguire questo link.