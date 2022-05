Da pochi giorni, più precisamente a partire dallo scorso 23 maggio 2022, Google ha avviato il rilascio, tramite il Google Play Store, del nuovo aggiornamento alla versione 5.20R3 di Google Authenticator, l’app del colosso di Mountain View per l’autenticazione a due fattori (2FA) su Android.

Con l’ultimo aggiornamento, è stata introdotta un’ulteriore misura in ottica privacy: per visualizzare uno dei codici PIN dei vari servizi associati, l’utente dovrà effettuare un tap su di esso.

Google Authenticator nasconde i codici all’apertura dell’app

Era da maggio del 2020 che Google non aggiornava Google Authenticator, la propria app per l’autenticazione a due fattori (2FA): allora il changelog riportava la possibilità di trasferire gli account associati su un altro dispositivo e l’introduzione di un nuovo design per l’app, allineata ai dettami del Material Design.

A distanza di due anni, precisamente dopo la versione 5.10 del 6 maggio 2020, arriva un nuovo aggiornamento per Google Authenticator (versione 5.20R3 del 23 maggio 2022): sebbene Big G non abbia modificato il changelog presente nella pagina dell’app all’interno del Google Play Store, una novità appare piuttosto evidente.

I codici a sei cifre, fondamentali per l’autenticazione a due fattori, vengono tenuti nascosti finché l’utente non decida di effettuare un tap sulla dicitura “Click to reveal PIN”. Rimane invariato, invece, l’indicatore circolare con il conto alla rovescia presente all’estrema destra della riga.

A prescindere dal “cliccare per rivelare il codice”, effettuando una pressione prolungata, il codice verrà copiato istantaneamente negli appunti; inoltre, sarà possibile effettuare altre azioni rapide come rinominare, eliminare e riordinare gli account associati.

Questa novità non fa altro che nascondere, a potenziali occhi indiscreti, i codici ogni volta che l’app viene aperta, ottima notizia in ottica di privacy e sicurezza perché aggiunge un ulteriore passaggio al processo di autenticazione a due fattori.

È chiaro che, specie quando si hanno più account aggiunti a Google Authenticator, la vista reiterata della scritta “Click to reveal PIN” potrebbe risultare opprimente dal punto di vista visivo.

Android è sempre più votato alla sicurezza e alla privacy dei propri utenti: da tempo, infatti, impedisce loro di acquisire screenshot relativamente ad app sensibili, nascondendo addirittura il contenuto di determinate applicazioni dal menu delle app recenti.

Come scaricare o aggiornare l’app

Il nuovo aggiornamento alla versione 5.20R3 di Google Authenticator è in fase di distribuzione graduale attraverso il Google Play Store, pertanto non allarmatevi se sul vostro smartphone Android non dovesse risultare ancora disponibile.

Per scaricare l’app o verificare la presenza dell’aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cercare l’app o cliccare sul badge sottostante.

