Tramite il suo blog ufficiale Google ha presentato un nuovo aggiornamento per i Chromebook che introduce varie novità, tra le quali il rilevamento delle prestazioni dei cavi USB-C collegati al dispositivo, la possibilità di prendere appunti in corsivo tramite stilo e miglioramenti alla funzionalità di ingrandimento e alla panoramica dell’interfaccia utente.

Appunti migliori con il corsivo su Chromebook

L’anno scorso Google ha lanciato Cursive su dispositivi selezionati e ora l’azienda sta implementando la funzionalità su tutti i Chromebook che supportano una stilo.

Cursive sarà preinstallato su tutti i Chromebook idonei, ma sarà possibile scaricarlo andando su cursive.apps.chrome e toccando “installa” nella barra degli strumenti.

Miglioramenti all’ingrandimento e alla panoramica su Chromebook

Attualmente la funzione di ingrandimento ancorata crea uno schermo diviso, dove la metà inferiore è lo schermo standard e la metà superiore è la versione ingrandita.

Con il nuovo aggiornamento è possibile controllare le dimensioni della parte ingrandita dello schermo per adattarlo alle proprie preferenze o al contenuto che si sta visualizzando.

Anche l’esperienza di panoramica è stata aggiornata. Con la panoramica continua, quando si muove il cursore il resto dello schermo lo segue, inoltre è possibile usare anche la tastiera per controllare la panoramica premendo CTRL + ALT + tasti freccia.

Avvisi per cavi USB-C con funzionalità limitate su Chromebook

Molti cavi USB-C sembrano identici, ma funzionano in modo diverso. I Chromebook idonei ora avviseranno se il cavo USB-C che si sta utilizzando non supporta i display o non funziona in modo ideale sul Chromebook, inoltre verrà visualizzata una notifica se il cavo non supporta gli standard USB4/Thunderbolt 3 ad alte prestazioni.

Questa funzionalità è inizialmente disponibile sui Chromebook con CPU Intel Core di 11a o 12a generazione e supporto USB4 o Thunderbolt, ma in futuro verrà estesa a più dispositivi.

