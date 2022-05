Dalla community che ruota attorno a Google e al sistema operativo mobile del colosso di Mountain View arrivano spesso delle chicche e l’ultima di questa serie è rappresentata dalla possibilità di scaricare la seconda build di Android sviluppata dal team dell’azienda statunitense.

Ci riferiamo a una build estratta da HTC Sooner (o HTC Excalibur), ossia uno smartphone realizzato dal popolare produttore asiatico nel 2006 e caratterizzato da un form factor in stile BlackBerry, ossia con un display rettagolare al di sopra di una tastiera QWERTY fisica.

Estratta una delle prime build di Android

Nelle scorse ore Old Phone Preservation ha annunciato su Twitter che, grazie al lavoro di un team di sviluppatori appassionati, è stato possibile estrarre il codice di HTC Sooner, il “device da cui è iniziata l’avventura di Android”.

In particolare, la build in questione è del 29 agosto 2007, la versione htc-29386.0.9.0.0, ritenuta la prima build disponibile del sistema operativo mobile di Google.

Ecco una galleria di screenshot che, ne siamo certi, risveglierà tanti ricordi in tutti quegli utenti che si sono avvicinati ad Android sin dai primi anni di disponibilità di questo sistema operativo:

Basta un rapido sguardo a tali immagini per rendersi conto dell’enorme strada compiuta da Android, sistema operativo che è stato protagonista di un’evoluzione piuttosto rapida (sia come funzionalità che per l’aspetto grafico) e che ancora oggi continua a mutare per adeguarsi alle esigenze più recenti (basti pensare, ad esempio, agli smartphone pieghevoli e alle tante potenzialità che mettono a disposizione degli utenti grazie al loro speciale form factor).

Se desiderate saperne di più su questa build (e magari “giocarci” un po’), estratta grazie all’app di accesso al root del terminale preinstallata sul telefono e l’utilizzo di una scheda microSD, non vi resta altro da fare che seguire questo link (che vi porterà su un sito con i vari file da scaricare).