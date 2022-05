CheBanda è un’applicazione che consente di verificare la qualità della copertura mobile di tutti gli operatori in Italia.

Si tratta di un’app collaborativa che definisce la copertura in base alle informazioni sulla qualità della rete nei luoghi in cui gli utenti si trovano. I risultati sono visibili su una mappa interattiva per le connessioni 2G, 3G o 4G.

CheBanda definisce la qualità della rete mobile italiana

L’app propone di effettuare una prova completa nel luogo in cui ci si trova, registrando la propria posizione e il tipo di connessione che si sta utilizzando. Le informazioni vengono quindi utilizzate per aggiornare una mappa interattiva che mostra la qualità della copertura mobile in Italia. Naturalmente si può decidere in piena libertà quando effettuare le prove.

Oltre alle comuni misurazioni di velocità, l’app fornisce anche simulazioni dell’esperienza soggettiva dell’utente nella navigazione su siti internet e nella visione di filmati su YouTube.

CheBanda permette di effettuare test sulla qualità della connessione mobile del proprio operatore e offre la possibilità di scegliere il miglior operatore in base alle aree geografiche di interesse attraverso vari indicatori e tramite una mappa interattiva dell’Italia.

Dal momento che l’app si basa sulla partecipazione degli utilizzatori stessi, la qualità del servizio dipende dal loro numero e dalla loro distribuzione geografica.

CheBanda è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.