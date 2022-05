Samsung annuncia l’arrivo in Italia delle nuove microSD PRO Endurance (2022), ufficializzate giusto qualche giorno fa. Si tratta di un prodotto pensato per andare incontro alle rigorose richieste del settore delle videocamere di sorveglianza, delle videocamere di bordo, delle Body Cam e non solo, grazie a una resistenza e a delle performance migliorate che garantiscono una registrazione e una riproduzione continua e affidabile.

Disponibili in Italia le microSD Samsung PRO Endurance

“Dalle telecamere a circuito chiuso alle videocamere da apporre sulle porte, la necessità di soluzioni per la video sorveglianza di lunga durata e ad alte performance sta continuando a crescere, e la PRO Endurance è stata progettata proprio per supportare questa esigenza“, ha dichiarato Kyu Young Lee, vice presidente del Team Memory Brand Product Biz per Samsung Electronics. “Consumatori e imprese potranno beneficiare della registrazione continua in alta risoluzione, anche in condizioni estreme, assicurata dalla nostra nuova memory card“.

Progettate con memoria flash NAND, le nuove microSD PRO Endurance possono fornire fino a 16 anni di registrazione continua, pari a 140.160 ore (per la versione da 256 GB). Rispetto a una card con velocità tipica, come una della serie Samsung EVO Plus, può dunque garantire una durata di circa 33 volte.

La velocità di lettura e scrittura arriva rispettivamente fino a 100 MB/s e fino a 40 MB/s, con classificazione in Classe 10 e velocità video fino a U3 (Classe di velocità UHS 3) e V30 (Classe di velocità video 30): queste caratteristiche rendono le nuove microSD l’ideale per la registrazione e la riproduzione a risoluzione Full-HD e 4K.

Dato che la sorveglianza e le Body Cam possono essere utilizzate anche in ambienti esterni ed estremi, le PRO Endurance sono state ideate con una durabilità rinforzata: oltre a essere protette contro l’acqua, i magneti, i raggi X e le temperature elevate, le microSD sono a prova di usura e di caduta (fino a 5 metri).

Le microSD Samsung PRO Endurance sono disponibili all’acquisto in Italia ai seguenti prezzi consigliati:

32 GB a 14,99 euro (con garanzia di 2 anni)

64 GB a 24,99 euro (con garanzia di 3 anni)

128 GB a 39,99 euro (con garanzia di 4 anni)

256 GB a 79,99 euro (con garanzia di 5 anni)

Si possono facilmente distinguere dalle “vecchie” versioni, visto che quelle 2022 offrono una colorazione completamente chiara con scritte blu (e non rosse e nere). Potete acquistarle anche sul sito ufficiale Samsung.

Potrebbe interessarti: Migliori microSD per smartphone, come si classificano e quali acquistare