A partire da oggi e fino al 20 giugno 2022 (salvo eventuali proroghe) Very Mobile consentirà a tutti i nuovi clienti di scegliere anche due versioni di un’offerta molto popolare come Very Special.

In particolare le due soluzioni studiate da Very Mobile si chiamano Very Special 7,99 e Very Special 13,99 e sono entrambe dedicate a chi è alla ricerca di un’offerta all inclusive, ossia che consenta di telefonare, inviare SMS e fruire dei vari servizi Web senza pensieri.

Very Mobile lancia le nuove offerte Very Special 7,99 e 13,99

Iniziando da Very Special 7,99, si tratta di un’offerta che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati su rete 4G (con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload e 4,6 Giga disponibili in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea), il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

Questa offerta è dedicata ai nuovi clienti che attivano una SIM, in caso anche con portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e diversi operatori telefonici virtuali. Trovate qui la pagina dedicata sul sito dell’operatore.

Very Special 13,99, invece, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati su rete 4G (con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload e 9,2 Giga disponibili in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea), il tutto al costo di 13,99 euro al mese.

Questa offerta è dedicata ai nuovi clienti che vogliono effettuare la portabilità del proprio numero da Vodafone, TIM, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu. Trovate qui la pagina dedicata sul sito dell’operatore.

In caso di attivazione di un nuovo numero il relativo costo non sarà di 9,99 euro ma di 1,99 euro mentre nel caso di portabilità del proprio numero da un altro operatore i costi di attivazione saranno azzerati.

