Il mondo tecnologico in cui viviamo vanta una miriade di soluzioni volte a semplificarci la vita in diversi ambiti, si va dalle semplici applicazioni calendario che hanno nel corso del tempo sostituito le agende cartacee, a dispositivi più complessi con i quali automatizzare ad esempio diverse funzioni domestiche in ambito smart home.

Uno degli aspetti più interessanti per gli utenti è sicuramente quello della produttività, al giorno d’oggi infatti la maggior parte degli ambiti lavorativi richiedono l’utilizzo di computer, tablet o comunque dispositivi elettronici, se non per l’espletamento in sé della mansione, quantomeno per la gestione dell’attività.

Oggi vi parliamo di una funzionalità della tastiera Samsung che forse non tutti conoscono, che può rivelarsi estremamente utile per risparmiarvi perdite di tempo se utilizzate più dispositivi del brand coreano, sia in ambito lavorativo che personale.

La tastiera Samsung sincronizza automaticamente gli appunti fra dispositivi diversi

Ognuno di noi ha le proprie applicazioni preferite, quelle che installiamo ogni volta che dobbiamo configurare un nuovo dispositivo, e fra queste c’è sicuramente anche l’applicazione dedicata alla tastiera multimediale; che siate fan della tastiera di Samsung o semplicemente non vi siate mai posti il problema di trovargli un alternativa di terze parti, potreste non essere a conoscenza di una sua interessante funzionalità.

L’unico prerequisito per l’utilizzo è che su entrambi i dispositivi Galaxy (smartphone e tablet per esempio) venga utilizzata la tastiera in questione, associata allo stesso account Samsung. Soddisfatta questa condizione, avrete la possibilità di sfruttare la funzione di sincronizzazione degli appunti cross device.

In pratica qualunque cosa scriviate e successivamente vogliate copiare negli appunti (qui un interessante articolo dedicato), potrete incollarla su un altro dispositivo Galaxy, grazie alla sincronizzazione degli appunti; potete ad esempio copiare un testo scritto sul vostro smartphone Samsung ed incollarlo direttamente su un tablet della serie Galaxy.

È una funzionalità interessante, che può farvi risparmiare molto tempo e vale la pena dargli una chance, una volta provata probabilmente la userete spesso e volentieri avendo imparato ad apprezzarne l’utilità.

