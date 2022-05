OPPO lancia Virtual Assistant, un servizio che mette a disposizione degli utenti un esclusivo supporto video dedicato pensato per chi ha già acquistato uno smartphone oppure a chi è ancora indeciso. Vediamo di che si tratta più nel dettaglio.

È arrivato OPPO Virtual Assistant, il nuovo servizio di supporto video

Virtual Assistant di OPPO è un servizio di supporto video dedicato che può essere utile sia prima dell’acquisto che nella vita di tutti i giorni. Consentirà infatti di sfruttare il pieno potenziale della serie OPPO Find X5 o di altri prodotti della gamma della casa cinese prenotando una videochiamata con un esperto: quest’ultimo risponderà in modo esaustivo alle curiosità o alle domande dell’utente e potrà eventualmente diagnosticare bug o problematiche senza attese.

L’esperto potrà individuare le criticità attraverso la condivisione dello schermo, suggerendo le soluzioni più efficaci in poco tempo. Il servizio Virtual Assistant si colloca all’interno dell’offerta di servizi integrativi a costo zero pensati per la Find X5 Series (composta da OPPO Find X5, Find X5 Pro e Find X5 Lite), ed è soprattutto pensato per i “piccoli incidenti” della quotidianità: anche i poco pratici potranno vedere risolti i propri dubbi senza lunghe attese o costi di riparazione “superflui”.

Nel caso sia per forza necessario procedere alla riparazione dello smartphone, OPPO ha previsto la possibilità di ritirare e riconsegnare a domicilio lo stesso. Ricordiamo che i più esigenti (o più distratti) possono attivare OPPO Care, una garanzia estesa che prevede la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danno accidentale (un anno per Find X5 e Find X5 Pro, tre mesi per Find X5 Lite). Per tutto il resto rimane ovviamente disponibile la garanzia internazionale.

Il nuovo servizio di videochiamata con un esperto fa parte dei Premium Service di OPPO ed è disponibile alla pagina dedicata, dove è già possibile richiedere un consulto.

