A marzo HMD Global ha confermato di non avere in programma di lanciare a breve uno smartphone di punta o premium, ma una nuova indiscrezione suggerisce che l’azienda sta lavorando su uno smartphone di fascia alta.

Secondo quanto riportato dalla pubblicazione cinese CNMO, Nokia starebbe realizzando un nuovo smartphone soprannominato N73. La società ha già rilasciato uno smartphone con lo stesso alias nel 2006, all’epoca divenuto piuttosto popolare.

Ecco i primi render del presunto Nokia N73

Questo presunto smartphone Nokia N73 in arrivo è anche protagonista di alcuni render di concetto che mostrano un retro con i bordi curvi e il modulo della fotocamera caratterizzato da una forma che ricorda la lama di un coltello e che ospita cinque fotocamere e doppio flash.

La fotocamera principale risalta per l’obiettivo più grande, mentre gli altri quattro sembrano delle stesse dimensioni.

Il rapporto suggerisce che lo smartphone potrebbe essere dotato del sensore ISOCELL HP1 da 200 MP presentato da Samsung a settembre 2021 e ancora mai adottato su uno smartphone.

Il nuovo sensore è dotato di una nuovissima tecnologia ChameleonCell, una soluzione di binning dei pixel che utilizza un layout due per due, quattro per quattro o pixel completo a seconda dell’ambiente e in grado di registrare video 8K a 30 FPS con una perdita minima nel campo visivo.

Le specifiche e i render del presunto prossimo smartphone Nokia N73 sono ancora delle voci di corridoio e quindi vanno prese con le pinze.

Leggi anche: Migliori smartphone Motorola, la classifica del mese