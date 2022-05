Vi avevamo anticipato qualcosina qualche giorno fa, dandovi le prime informazioni dell’imminente arrivo sul mercato italiano di un nuovo operatore MVNO, elimobile. La partenza è fissata per lunedì prossimo, 16 maggio, ma da oggi è già possibile prenotare la nuova SIM ricaricabile tramite il sito ufficiale dell’operatore; vediamo insieme quali sono le offerte disponibili (di modo da poterle confrontare con le offerte degli altri operatori) e su quale rete si appoggerà elimobile.

elimobile ha scelto WINDTRE come rete mobile di appoggio, ecco le sue prime offerte

Elimobile, operatore virtuale della società Elite Mobile di Mario Colabufo e Gianluca Vacchi, non ha ovviamente una propria rete di ripetitori, di conseguenza ha scelto WINDTRE come operatore di appoggio per la rete 4G+ (sul sito viene indicata come velocità di connessione fino a 1000 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload).

Per quanto riguarda l’assistenza clienti, questa sarà disponibile al numero 4010080 utilizzando la SIM elimobile, oppure tramite il numero 3201010080 da rete fissa o altri operatori nazionali.

Passiamo ora a quello che è l’attuale portafoglio di offerte ricaricabili dell’operatore, composto per il momento da tre offerte:

Elimobile Easy con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 100 GB di traffico dati mensile fino al 31 agosto 2022 (per i clienti che attivano una SIM entro il 15 giugno 2022, in seguito diventeranno 50 GB al mese) al costo di 6,99 euro al mese

con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 100 GB di traffico dati mensile fino al 31 agosto 2022 (per i clienti che attivano una SIM entro il 15 giugno 2022, in seguito diventeranno 50 GB al mese) al costo di Elimobile Elite con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 150 GB di traffico dati mensili fino al 31 agosto 2022 (per i clienti che attivano una SIM entro il 15 giugno 2022, in seguito diventeranno 120 GB al mese) al costo di 9,99 euro al mese

con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 150 GB di traffico dati mensili fino al 31 agosto 2022 (per i clienti che attivano una SIM entro il 15 giugno 2022, in seguito diventeranno 120 GB al mese) al costo di Elite x12 con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 120 GB di traffico dati ogni mese al costo di 95,99 euro annuali

Come già detto da oggi è già possibile attivare e acquistare la SIM dal sito dell’operatore, il costo di attivazione e della SIM per le offerte ricaricabili mensili è di 9,99 euro una tantum, mentre per quanto riguarda l’offerta annuale non è previsto un costo di attivazione o per la SIM.

Sempre attraverso il sito dell’operatore, sarà possibile effettuare una ricarica utilizzando carte appartenenti ai circuiti VISA o Mastercard, in alternativa le stesse operazioni potranno essere effettuate anche dall’applicazione dedicata (non ancora disponibile); i tagli di ricarica saranno da 5 euro, 10 euro, 15 euro, 50 euro e 100 euro.

Questo è quanto si sa al momento riguardo le offerte ricaricabili di elimobile, per tutte le altre informazioni vi rimandiamo all’articolo dedicato qui sotto.

Potrebbe interessarti anche: elimobile è un nuovo MVNO in arrivo in Italia con rete social e criptovalute