Kena Mobile torna a proporre ad alcuni già clienti la possibilità di attivare l’offerta Kena 7,99 130 Giga a 7,99 euro, ossia una soluzione lanciata nei mesi scorsi e poi messa da parte dall’operatore telefonico.

Ebbene, pare che ora sia tornata ad essere disponibile ma solo per alcuni già clienti e come offerta ad personam, proposta per esempio attraverso il Servizio Clienti dell’operatore.

Questa interessante offerta di Kena Mobile prevede un canone di 7,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati (sulla rete di TIM con copertura 4G e velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload), il tutto senza costi di attivazione.

Ma l’operatore telefonico ha nel proprio portafoglio anche una versione di Kena 7,99 130 Giga da proporre ai nuovi clienti. Se il canone rimane sempre lo stesso (ossia 7,99 euro al mese), cambiano il quantitativo degli SMS disponibili e il costo di attivazione (pari a 4,99 euro).

In sostanza, in tal caso l’offerta mette a disposizione chiamate senza limiti vero tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati (con velocità fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload).

Kena 7,99 130 Giga è disponibile per i nuovi clienti che portano il proprio numero da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, ho Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

