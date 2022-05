Prosegue anche a maggio ho. Più Passi che Giga, l’iniziativa pensata da ho. Mobile per i suoi clienti, che si aggiorna con un nuovo premio in palio per questo mese.

Ricordiamo che per ottenere il premio di questo mese, i clienti ho. Mobile devono vincere la sfida proposta dall’operatore telefonico: l’obiettivo è riuscire a raggiungere un numero di GigaPassi (ogni GigaPasso equivale a 10.000 passi effettuati) più elevato rispetto ai Giga di traffico dati consumati.

Il premio di maggio di ho. Più Passi che Giga

Stando a quanto viene spiegato dall’operatore telefonico, i clienti ho. Mobile che hanno rinnovato l’offerta negli ultimi 30 giorni possono partecipare all’iniziativa scaricando l’app ufficiale e accedendo alla sezione dedicata, ove troveranno le istruzioni da seguire per collegare il loro smartphone alla sfida e iniziare a contare i passi effettuati.

La sfida ha la durata di un mese, ossia fino al 31 maggio 2022 (salvo il caso di proroghe) e per scoprire l’esito è necessario accedere alla sezione Più Passi che Giga nell’applicazione entro il 30 giugno (con la possibilità eventualmente di riscattare il premio in palio).

Per quanto riguarda il premio di maggio, si tratta di un codice promozionale valido per ottenere uno sconto dal 20% al 40% sui prodotti Fitbit selezionati.

Per usufruire di tale promozione bisogna accedere al sito athena.eu, inserire il codice promozionale FitbitHM22 nell’apposito campo e cliccare su APPLICA per ottenere lo sconto previsto sui prodotti Fitbit selezionati.

Il codice (dedicato a tutti i clienti ho. Mobile a fronte della partecipazione all’iniziativa) può essere usato una sola volta, previa verifica della disponibilità dei prodotti sul sito stesso al momento dell’ordine. Le spese di spedizione sono gratuite nel territorio italiano per tutti gli ordini superiori a 49,90 euro e il codice non è cumulabile.

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

L’app ufficiale di ho. mobile può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: