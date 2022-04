Google Pixel 5 e Pixel 5a sono in offerta a un ottimo prezzo oggi

Nel mare magnum degli smartphone Android diventa sempre più difficile non perdere la rotta (avete visto il video in cui vi spieghiamo come evitare di sprecare i vostri soldi?) e, se gli ultimi modelli premium non fanno per voi (ecco il nostro confronto dedicato), potreste cercare un approdo sicuro in un paio di smartphone Made by Google: Google Pixel 5 e Google Pixel 5a diventano più interessanti grazie alle seguenti offerte.

Google Pixel 5 e Pixel 5a a un super prezzo su eBay

Entrambe le offerte di seguito illustrate nei dettagli sono disponibili sul popolare marketplace eBay.

Per quanto riguarda l’ex modello di riferimento Google Pixel 5, tuttora molto valido e sicuramente interessante se cercate un compatto, sono in offerta entrambe le colorazioni: la classica Just Black e la bellissima Sorta Sage. In entrambi i casi il prezzo richiesto è di 479 euro, ai quali vanno aggiunti 14,95 euro per la spedizione (il venditore, che ha il 98,7% di feedback positivi, si trova in Germania) e la condizione degli smartphone è “Aperto – mai usato”. Ecco i link per l’acquisto:

Google Pixel 5a non è il più famoso della serie, visto che Big G lo ha commercializzato in pochi mercati, tuttavia dal punto di vista tecnico non ha molto da invidiare al modello poc’anzi trattato, rispetto al quale costituisce un’alternativa meno compatta con batteria maggiorata. Su eBay è attualmente acquistabile in colorazione Just Black a 478 euro (arriva dalla Svizzera, la spedizione è gratis e il venditore ha il 92,5% di feedback positivi). Ecco il link per l’acquisto: