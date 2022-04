Android vs iOS, Google vs Apple: la lotta tra i due sistemi operativi per smartphone prosegue e vede il robottino perdere un po’ di terreno nelle quote di mercato, confrontando i dati rispetto al picco raggiunto nel luglio 2018. Vediamo il market share attuale e come le quote di mercato risultano distribuite nelle varie zone geografiche.

Android in leggera flessione rispetto a iOS

Al momento circa 7 smartphone su 10 utilizzano Android come sistema operativo, mentre circa 2 dei restanti 3 (più o meno) hanno a bordo iOS (“l’ultimo” viene conteso da altri OS). Il dominio del robottino non è in discussione dunque, ma è interessante notare come nei dati più recenti, risalenti a gennaio 2022, ci sia un calo del 7,58% rispetto al momento di picco di qualche anno fa (luglio 2018).

Secondo i dati di StockApps la quota di mercato di Android a livello mondiale è pari al 69,74%, più bassa di quasi 8 punti percentuale rispetto al 77,32% dell’estate 2018. Nello stesso periodo iOS ha guadagnato circa il 6%, passando dal 19,4% al 25,49%. Perché questo calo per Android? Non è semplice spiegarlo così su due piedi: i sistemi operativi hanno raggiunto una considerevole maturità e funzionano entrambi molto bene, dunque ormai si tratta perlopiù di differenze di gradimento personali.

Certo, ormai i flagship Android hanno raggiunto i prezzi di listino di casa Apple (e questo potrebbe aver contribuito a spingere alcuni utenti tra le braccia di Cupertino), ma il robottino ha qualcosa che iOS non ha: gli smartphone di fascia media e bassa dai costi abbordabili. La concorrenza è sempre più agguerrita ed è piuttosto normale una certa oscillazione nel market share.

Il dominio Android non è comunque in discussione: la sua natura open-source e la sua accessibilità lo hanno reso il sistema preferito di milioni di utenti, ed Apple dovrebbe fare qualcosa di veramente straordinario per minarne la superiorità a livello di numeri.

Le quote di mercato nel mondo

La lotta Android vs iOS cambia anche radicalmente a seconda delle aree geografiche prese in esame. In Europa la quota di mercato del robottino è piuttosto netta e ricalca la media globale: parliamo infatti del 69,32%, mentre iOS si deve accontentare del 30% circa. In Africa Android raggiunge numeri ancora più importanti, con l’84% di market share (iOS al 14%), così come in Asia (81% contro 18%), ma è in Sud America la differenza più grande: qui Android arriva addirittura al 90% di quota di mercato.

Nord America e Oceania sono le uniche aree a “ribaltare” il mercato, con il 54% di market share per iOS e Android vicino al 45%. Del resto le percentuali più alte per Apple si vedono nei Paesi anglosassoni, Regno Unito compreso.

E voi per quale motivo preferite Android a iOS? Siete d’accordo con le 5 ragioni citate nel nostro articolo? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso e sui nostri social.

