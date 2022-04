Con l’introduzione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro l’azienda di Mountain View ha aggiornato l’hardware della fotocamera. Secondo un’indiscrezione di oggi la prossima serie di smartphone Google utilizzerà la stessa ottica.

L’informatore Yogesh Brar afferma che molto probabilmente il comparto fotografico di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro utilizzerà lo stesso hardware di Google Pixel 6 e 6 Pro. Il leaker ritiene che i sensori potrebbero ricevere delle ottimizzazioni, ma che sarà il software a fare la differenza.

La fotocamera di Google Pixel 7 resterebbe invariata dal punto di vista hardware

A dire il vero, il fatto che Google probabilmente non aggiornerà l’hardware della fotocamera con la prossima gamma di smartphone non suscita particolare clamore, dal momento che l’ottica è stata aggiornata con l’introduzione della serie Google Pixel 6.

Anche la fotocamera di Google Pixel 6a, atteso per il mese prossimo, dovrebbe utilizzare il medesimo sensore e in base al tweet dell’informatore Google Pixel 7 e 7 Pro erediteranno l’hardware precedente per tutti i sensori.

Sul fronte del chipset Google Pixel 7 e 7 Pro dovrebbero adottare il SoC Google Tensor di seconda generazione che dovrebbe contribuire a potenziare anche il comparto fotocamere.

Al momento i dettagli sulla prossima serie di smartphone Google scarseggiano, ma la società potrebbe rivelare qualcosa durante l’evento Google I/O previsto per il mese prossimo.

