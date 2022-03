Molti di voi ricorderanno Stonex, l’azienda italiana che nel lontano 2015 si lanciò nel mercato degli smartphone presentando il primo (e finora) unico prodotto, Stonex One (non ce ne vogliano gli STX Ultra) . Oggi, a sorpresa, è stato annunciato il nuovo Stonex TWO AF Edition, smartphone con cui l’azienda vuole rompere le regole un’altra volta. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, tutte le peculiarità di questo nuovo smartphone Android.

Stonex TWO AF Edition è il nuovo smartphone di Stonex

“Break the rules. Again.”: è questo il nuovo motto scelto dal brand per lanciare un guanto di sfida all’intera community, segno di continuità e attaccamento alle origini dato che Stonex One venne lanciato con il motto “Break the rules.”; come ulteriore segno di continuità, il nuovo smartphone si configura come un “top gamma” economico.

Design di Stonex TWO AF Edition

Dal punto di vista costruttivo, Stonex TWO AF Edition appare piatto e piuttosto spigoloso su tutte le superfici: è dotato di un frame in alluminio, una back cover in plastica riciclata proveniente dal mare e presenta, anteriormente, un non ben precisato vetro Gorilla Glass di Corning.

Il lato sinistro, appare pulito; il lato destro, invece, contiene il bilanciere del volume, il tasto di accensione-spegnimento con, integrato, un lettore per le impronte digitali e la scritta “designed by noonTio”, a sottolineare la collaborazione con la neonata startup vaticana, fondamentale nelle scelte estetiche.

Sul bordo inferiore dello smartphone troviamo il microfono principale e due speaker; sul bordo superiore, simmetrico rispetto a quello inferiore, troviamo un altro speaker, un piccolo LED di notifica e un array di microfoni, pensato per la registrazione di contenuti audio in alta qualità.

Lunga vita alla connettività wireless e alle e-SIM: Stonex TWO AF Edition è il primo smartphone senza porte e senza carrellino della SIM. Grazie a queste rinunce, è stata resa possibile la certificazione secondo il nuovo standard IP68 E1P0 (resistenza ad acqua, polvere e imprecazioni): di conseguenza, lo smartphone si configura come il compagno perfetto, anche sotto la doccia o nei giorni di pioggia, e non vi saranno problemi in caso di cadute in acqua, tsunami o terremoti.

Prestazioni al top grazie al SoC Snapdragon di Qualcomm

Passando alla ciccia, lo smartphone offre un ampio display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ con fattore di forma in 20:9 e refresh rate a 120 Hz. Il display, contornato da cornici simmetriche, occupa tutta la parte anteriore dello smartphone, eccezion fatta per la fotocamera, incastonata in un foro circolare centrato; a proposito, il nuovo Stonex TWO AF Edition è votato ai selfie grazie all’adozione di un sensore ultra-grandangolare da 12 MP.

A garantire prestazioni al top, troviamo un inedito SoC Snapdragon della serie 8 di casa Qualcomm, un octa-core capace di spingersi fino a 3 GHz, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM (LPPDR5) e 256 GB di memoria per l’utente (purtroppo non espandibili).

Un comparto fotografico di prim’ordine

Il pezzo forte è sicuramente presente nella parte posteriore dello smartphone: qui troviamo la nuovissima MM-Camera, una tripla fotocamera ottimizzata per gli scatti in verticale che, nelle sue forme, ricorda molto un famosissimo personaggio dei cartoni animati.

La MM-Camera è dotata di un sensore principale enorme da 1/1.1” e risoluzione a 50 MP (il tanto chiacchierato Sony IMX800), affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore monocromatico da 8 MP. Tutto ciò assicura una buona qualità di scatto anche in notturna e uno zoom 2x senza perdite, ottenuto grazie al sensore principale.

Gli ingegneri di Stonex hanno prestato molta attenzione al software fotografico, disegnando un’interfaccia intuitiva, e inserendo la modalità “Strumentopoli”, un incubatore di ben cinque particolari modalità di scatti, pensate per andare incontro alle esigenze dei propri utenti:

Modalità Cani e Gatti (ottimizza gli scatti ai vostri amici animali)

Modalità Buonanotte (garantisce scatti perfetti prima di andare a letto)

Modalità Buongiorno (permette di avere selfie perfetti appena svegli)

Modalità 1922 (per scatti perfetti provenienti dal passato)

Modalità Kaffe (pensata per creare simpaticissimi scatti di buongiorno).

Connettività, Software e Batteria di Stonex TWO AF Edition

Lato connettività, Stonex TWO AF Edition è dotato dei migliori standard: supporta le reti 5G, il Wi-Fi 6 802.11 ax, il Bluetooth 5.2 e tutti i principali standard di geolocalizzazione. Inoltre, lo smartphone è dotato del chip NFC.

Per quanto concerne il software, troviamo la Ciao OS 12 basata su Android 12. Niente CiaoIM e altri sbagli del passato: la nuova Ciao OS 12 punta al minimalismo, aggiungendo poche piccole perle rispetto all’esperienza offerta da Android stock.

Al fine di garantire ottimi standard in tema di sicurezza, il software offre una specifica modalità, chiamata Ci stanno tracciando, che blocca l’accesso alla rete internet a tutte le app in modo da essere al sicuro ed evitare disastri in caso di truffe su WhatsApp o malware bancari.

Per coloro che hanno paura di rimanere a secco, Stonex ha integrato svariati algoritmi di ottimizzazione della gestione delle risorse e alcune modalità di risparmio energetico personalizzate (come la modalità Stacca tutto, stacca). Inoltre, grazie alla capiente batteria da 4610 mAh con supporto alla ricarica wireless rapida fino a 66,6 W, il nuovo Stonex TWO AF Edition promette faville in termini di autonomia.

Scheda tecnica di Stonex TWO AF Edition

Dimensioni: 160 x 74 x 8 mm

x x Peso: 194 grammi

Display: P-OLED da 6,7″ con risoluzione FHD+ (20:9) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (20:9) e refresh rate a Memorie: 12 GB di RAM e 256 GB di storage

di RAM e di storage SoC: Qualcomm Snapdragon 899 Hotline (octa-core @ 3 GHz) con GPU Adreno 666

(octa-core @ 3 GHz) con GPU Sistema di raffreddamento ottimizzato con inserimento di cristalli di stronzio

Tripla fotocamera posteriore: 50 MP (grandangolare) + 12 MP (ultra-grandangolare, 123°) + 8 MP (monocromatico)

(grandangolare) + (ultra-grandangolare, 123°) + (monocromatico) Fotocamera anteriore: 12 MP ultra-grandangolare, 123°

ultra-grandangolare, 123° Doppio speaker (audio stereo), Array di microfoni, Dolby Atmos

LED di notifica

Lettore impronte digitali nel tasto di accensione-spegnimento

Connettività: 5G (SA/NSA), WiFi 6 , BT 5.2 LE , NFC , GPS /Galileo/GLONASS

(SA/NSA), , , , /Galileo/GLONASS Certificazioni: IP68 E1P0

Batteria: unità da 4610 mAh con ricarica wireless rapida fino a 66,6 W

con fino a Sistema operativo: Android 12 con interfaccia Ciao OS 12.0

Galleria del prodotto e sfondi ufficiali

Stonex TWO AF Edition include vari sfondi di Android Stock, ma, oltre a quelli, include ben 8 sfondi personalizzati. A far capolino sulla metà degli sfondi c’è il nuovo motto dell’azienda, “Break the rules. Again.”, guanto di sfida lanciato all’intera community.

In realtà, gli sfondi viaggiano a coppie; i quattro “puliti” del motto, condividono lo sfondo con gli altri quattro e sfruttano i nuovi colori utilizzati dall’azienda per il corpo e i dettagli del proprio smartphone: April Fool’s Blue, Jokin’ Grey, Mickey Mouse Red e White Lie.

La seguente galleria mostra tutti gli sfondi personalizzati, ma vi consigliamo di scaricarli a piena risoluzione utilizzando il link a fine articolo.

QuboCharge è il futuro anteriore della ricarica

All’interno della confezione di vendita, il produttore offre la basetta di ricarica wireless QuboCharge che consente di ricaricare lo smartphone con una potenza di 10 W. La basetta, dalle forme molto pulite e sobrie, è dotata di un LED che indica lo stato di carica: quando è colorato di bianco, la basetta di ricarica è pronta all’uso; quando è colorato di rosso, lo smartphone è in carica; quando è colorato di verde, lo smartphone è carico.

Per soddisfare la fame di energia dello Stonex TWO AF Edition, è stata presentata anche la QuboCharge666, un vero mostro di potenza capace di ricaricare lo smartphone fino a 66,6 W di potenza. La basetta presenta un elegantissimo design, estremamente pulito, con i dettagli in oro che spezzano sul corpo in grigio scuro (chiamato Jokin’ Grey).

Una vera chicca delle due basette è la scritta che indica dove posizionare lo smartphone, nella parte superiore delle basette: molto minimal, anche nel contenuto, nella QuboCharge e molto glamour e in pieno stile Break the rules sulla QuboCharge666.

Disponibilità, prezzi e promo di Stonex TWO AF Edition

Stonex TWO AF Edition è disponibile al pre-ordine da oggi, Venerdì 1 aprile, all’incredibile prezzo di 499€ nella sola configurazione con 12+256 GB di memoria e nelle due colorazioni April Fool’s Blue e Mickey Mouse Red. Lo smartphone sarà poi in vendita, in tutte le bancarelle e nei negozi delle principali catene di distribuzione, a partire da Domenica 31 aprile.

Lo stesso giorno della messa in vendita, arriveranno anche le basette di ricarica QuboCharge e QuboCharge666, al prezzo, rispettivamente, di 39,99€ e 79,99€.

In occasione del lancio, per fare contenti tutti, il produttore ha previsto delle promo per coloro che preordinano lo smartphone:

Basetta di ricarica wireless QuboCharge666 in omaggio.

in omaggio. Tre mesi di Spotify Premium, per godere dell’intera discografia di DJ Francesco, in omaggio.

Sconto del 50% sull’acquisto dello smartphone per i possessori di Stonex One.

Che cosa ne pensate del nuovo Stonex TWO AF Edition? Avrà le potenzialità per essere un buon prodotto o si rivelerà solo l’ennesimo pesce d’aprile?

Download sfondi ufficiali di Stonex AF Two Edition

